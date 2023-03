Jesús Ochoa y Fidel Ábrego se fueron a los golpes en plena vía pública

Los actores Jesús Ochoa y Fidel Ábrego fueron captados en medio de una confrontación, hasta el punto en el que llegaron a los golpes, por lo cual tuvieron que intervenir un grupo de personas que se encontraban sobre la vía pública.

El conflicto fue grabado por uno de los presentes, quien publicó el video y que rápidamente se volvió viral tras ser comparado con las peleas de Alfredo Adame, mismas en las que ha resultado herido.

Jesús Ochoa y Fidel Ábrego se enfrentan

La grabación no mostró por completo el incidente, pero todo parece indicar que pelea comenzó por diferencias entre los actores y señalamientos que supuestamente hizo Ochoa contra Ábrego, por lo cual habrían salido del lugar donde se encontraban para enfrentarse.

“Oye me está agrediendo, me sacó, estoy dentro, estoy sentado y me empieza a decir de cosas y me reta a salir” gritó Fidel.

El actor Jesús Ochoa protagoniza pelea con el actor Fidel Abgreo ,hubo intercambio de patadas y manotazos al estilo de Alfredo Adame sin que al parecer pasara a mayores. 🥊🥋💥 pic.twitter.com/k15uFu1CIs — Susanita tiene un raton (@PosaTres) March 16, 2023

Entre golpes y patadas, ambos tuvieron que ser separados por las personas que presenciaron la discusión, con el objetivo de evitar un accidente. Hasta el momento ninguno de los actores habló al respecto, por lo cual se desconocen los motivos exactos que originaron el disturbio.

Jesús Ochoa y el actor Fidel Ábrego protagonizaron una pelea callejera que se hizo viral https://t.co/7pJ8Hjq8WK a través de @Pajarito News pic.twitter.com/RRKUXT4srU — PajaritoNews (@elpajaritonews) March 16, 2023

Como era de esperarse los usuarios en redes sociales reaccionaron, muchos de ellos con comentarios de burla, ya que compararon la situación con las peleas callejeras que ha protagonizado Adame.