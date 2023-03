¡Melissa Galindo revela que más mujeres han sido víctimas de Kalimba!

Hace unos días, Melissa Galindo usó sus redes sociales para acusar a Kalimba de acoso sexual. De acuerdo con sus declaraciones, los hechos ocurrieron en 2020, y no se había atrevido a hablar porque ella misma había minimizado lo sucedido.

Según lo que expuso la cantautora, el integrante de OV7 le propuso firmar con su disquera, pues se había interesado en su trabajo, y luego la invitó a abrir algunos de sus conciertos.

Pero después, Kalimba, en estado de ebriedad, se propasó con ella, llegándole a tocar de manera inapropiada sus partes íntimas, así que Melissa Galindo decidió rescindir de su contrato, y fue cuando el cantante le pidió que le pagara una cantidad sumamente alta, debido a todos los gastos que habían hecho en ella.

Melissa Galindo lamenta que tantas mujeres tengan miedo de alzar la voz

Luego de que Melissa Galindo realizara su denuncia pública a través de una transmisión en vivo por Instagram, y posteriormente publicar el vídeo de la transmisión en sus redes sociales, empezó a volverse tendencia en las redes.

Melissa Galindo denuncia en redes sociales el acoso que sufrió por parte del cantante Kalimba. pic.twitter.com/cROOzkRx1j — La Comadrita (@lacomadritaof_) March 16, 2023

Fue así como su vídeo llegó a otras mujeres, que supuestamente, también afirman haber sido víctimas de Kalimba. “Es increíble la cantidad de mensajes que me han llegado, diciendo que vivieron algo similar o peor con Kalimba”.

Además, aclaró que estaba procediendo de manera legal al respecto, por lo que la situación no solo quedará como una denuncia por redes sociales. Asimismo, lamentó que muchas mujeres tengan miedo de alzar.

Kalimba es acusado de acoso y abuso sexual por la cantante Melissa Galindohttps://t.co/xmuSC7uczb pic.twitter.com/Ir5ArQvdW8 — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) March 16, 2023

“Que triste que seamos nosotras las que tienen miedo, honestamente yo no tengo miedo”, expresó Melissa Galindo y agregó: “hago esto, justo para que los mensajes que me mandan no sean en secreto y que todas las personas se sientan seguras de levantar la voz”.

Por otro lado, Kalimba emitió un comunicado y aseguró que demandará a Melissa Galindo por difamación, pues tiene cómo probar su inocencia y aseveró que esto no era más que una venganza.