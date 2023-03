¿Es mejor Argentina? Extranjera narra por qué odia vivir en la CDMX 😮

La mayoría de personas comparten, en sus redes sociales, qué es lo que realizan o dónde están. Sin embargo entre todas las plataformas, TikTok es la aplicación favorita en todo el mundo. En este sitio, millones de internautas muestran, en breves videos, diversos temas que logran sumar miles de visualizaciones.

Cami Olmos es una joven argentina que radica en México. Con una gran cantidad de admiradores, la mujer muestra a sus connacionales cómo es la vida en la CDMX y qué es lo que más le molesta de estar lejos de su país natal. Pese a tener diversos clips, la dama generó polémica por “atacar” a la tierra que le abrió las puertas.

“No sé ustedes, pero yo estoy rec*gada de frío . No sé cuántos grados hacen, pero me puse doble media, me puse el calentor. Yo lo único que pido es sobrevivir hasta el domingo”, son algunas de las palabras que expresó la creadora de contenido antes de comparar lo que ella vive con lo que sucede en Argentina: “Encima veo a mis amigas en Argentina practicante en tanga y tengo ganas de trasladarme urgentemente”.

