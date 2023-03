Así inició el romance entre Aislinn Derbez y Kalimba

En algunas ocasiones Aislinn Derbez ha dado de que hablar, debido a los romances que ha tenido a lo largo de su vida. Uno de estos, fue Kalimba que, aunque muchos no lo recuerdan, hace aproximadamente 15 años ambos estuvieron saliendo e incluso este le dedicó algunas acciones a la modelo que pronto se convirtieron en un gran éxito.

Fue en el año 2007 cuando se dio a conocer el romance entre el integrante de OV7 y la hija de Eugenio Derbez, quienes mantenían una gran amistad que poco a poco llegó a convertirse en amor.

Esto dijo Kalimba sobre su relación con Aislinn

Durante el programa de YouTube, ‘Pinky Promise’, Kalimba recordó el momento en el que empezó a salir con Aislinn Derbez, indicando que ha sido uno de los amores más bonitos que ha tenido, dedicándole canciones que aún siguen sonando en la radio.

“De hecho ‘Guanabay’ se la hice a una novia, es Aislinn Derbez, todo el mundo supo. Es preciosa y es una linda persona. Todo ese disco, ‘Negroklaro’, se lo escribía a ella, ella lo sabe”, confesó mientras se le cuestionaba cuál de sus canciones tiene un significado importante para él o si se la dedicó a alguien en especial.

Por otro lado, el cantante también dio a conocer la manera en que ambos terminaron su relación, dejando en claro que no fue por falta de amor, sino porque Aislinn debía terminar sus estudios en Nueva York, y aunque este intentó regresar con ella un poco después, la modelo ya no quiso, pero a pesar de todo esto en la actualidad mantienen una buena relación.

“Ella se fue a estudiar a Nueva York y ella ya se quería regresar, le urgía regresarse porque estábamos muy enamorados y me dijo: ‘voy a meter más materias para ya regresarme a verte’ y los últimos meses me dijo: ‘no aguanto, ya me voy a salir’ y le dije: ‘no te puedes salir de la escuela, no hay forma, no te voy a dejar que te salgas de la escuela’. Entonces la corté porque ella estaba empecinada en salirse y luego la busqué al mes, le dolió tanto que se cerró y ya no quiso regresar, pero a mí me dolió más”, dijo.

Aislinn habla por primera vez de su relación con Kalimba

A pesar de que muy poco se ha hablado sobre la relación que mantuvieron Aislinn Derbez con Kalimba, durante una de las emisiones de su podcast ‘La Magia del Caos’ estuvo conversando con su amiga Romina Sacre del momento en el que se conocieron en Nueva York, acotando al inicio del programa que cuando ella llegó a dicha ciudad estaba con “el corazón roto”, indicando la misma teoría que Kalimba comentó en ‘Pinky Promise’.

De esta manera, a medida que fue avanzando la conversación, uno de los comentarios realizados por la modelo es que ambos fueron muy buenos amigos (con derechos).

“Sí, (Kalimba) me tiró la onda, fíjate. Tuvimos ahí como una gran amistad, una amistad de esos amigos con derechos”, recordando el momento en el que realizó un video clip junto al cantante, a lo que Sacre le dijo: “Te la dedicó, te la escribió, sale tu papá”.