Martin Gore de Depeche Mode: “Memento Mori nos dio una especie de distracción”

Depeche Mode es una de la grandes bandas en la historia de la música, un legado que se mantiene vigente. Cuando se nos notificó que había la posibilidad de entrevistar a Dave Gahan o Martin Gore, una de las condiciones fue escuchar el disco completo Memento Mori.

Días después se realizó la charla con el guitarrista Martin Gore, quien se encontraba en Santa Bárbara, California. El músico encendió su pantalla durante el zoom y lo primero que hizo fue dar un cálido saludo para luego embozar una sonrisa.

Relajado, sin poses de rockstar y dentro de una habitación llena de detalles, comenzó la entrevista con una sola limitante: el tiempo.

Dave Gahan y Martin Gore de Depeche Mode darán el primer concierto de su gira mundial, el próximo 23 de marzo, en Sacramento, California pero ya están listos para volver a Latinoamérica.

¿La pandemia y la pérdida de Andrew Fletcher marcó a Memento Mori?

— Bueno, obviamente, no era nuestro ideal, debido a que, ya sabes, acabamos de perder a Andy, y, pues, decidimos continuar con nuestra agenda sólo para que tuviéramos algo en que concentrarnos. Nosotros, ambos, somos muy apasionados por la música, así que esto nos dio una especie de distracción, y nos ayudó a superar la pérdida de Andy, a que esté siendo un poco más fácil, es decir obviamente, todavía estamos enfrentándola todos los días, pero, bueno ya sabes, tener algo en que concentrarse ha sido definitivamente algo bueno para nosotros.

El álbum va de la nostalgia, la oscuridad y un guiño de esperanza, ¿cómo dejarse llevar en el álbum número 15 de su carrera?

— Sí, claro. Todas las canciones para el álbum fueron escritas antes de que Andy muriera, e incluso tuvimos la idea para el título del álbum antes de que Andy muriera. Lo cual, debes saber, parece extraño, pero, creo que después de que muriera, para mí, fue aún más importante para su lanzamiento y tener Memento Mori como el título del álbum.

Pasamos bastante tiempo trabajando en el orden correcto. Nosotros somos de una generación en la que los álbumes eran muy importantes. Sé que ya no es necesariamente así en estos días, pero para nosotros sí, queríamos llevar al oyente en verdadero viaje de principio a fin.

Han marcado la historia de la música, ¿eso representa presión o satisfacción?

— [risas] No, creo que nos encanta la música, siempre decimos que no sabríamos qué haríamos sin la música. Así que, ya sabes, el hecho de que todavía seguimos aquí, 40 años más tarde, todavía haciendo música y todavía seguir siendo capaz de hacer lo que queremos y tener una base de fans por ahí que nos aman. Es decir, no lo veo necesariamente como una presión, es fantástico que aún sigamos aquí y que podamos seguir haciéndolo.

¿Cómo toman los comentarios sobre su regreso?

— Oh, no estoy seguro realmente, creo que mucha gente ha dicho que, cuando he estado haciendo entrevistas, que con este álbum se dan cuenta de muchas referencias a nuestro pasado, hay ciertas pistas que les recuerdan a algunas épocas tal vez en nuestro pasado, y no creo que hiciéramos eso necesariamente de forma consiente. Pero, ya sabes, tal vez es algo de lo que nos aprovechamos, tal vez.

¿Cuál es el mayor reto?

— Oh, que a mis 61 años comienzo una nueva aventura por lo menos el próximo año de mi vida, estoy a punto de salir de casa hacia nuestro último ensayo antes de nuestros ensayos de producción. Y luego comienza la gira, y luego voy a estar fuera en gira por lo menos un año. Mucha resistencia [risas].

¿En qué momento se encuentra Depeche Mode?

— Todo el mundo piensa siempre en lo negativo, en las cosas negativas, y debo aclarar que eso es lo que está planeado. Nunca planeamos más de un proyecto a la vez ya que es un esfuerzo muy grande el que realizamos, así que, yo sé a ciencia cierta que voy a estar trabajando y Dave sabe, igualmente que, estará trabajando durante el próximo año en este proyecto.

¿Depeche Mode pensaría en la inteligencia artificial?

— ¿Te refieres a la AI? Sí. Sí. Será interesante ver hacia a dónde va. Quiero decir, obviamente, es un poco desconcertante. Es decir, ¿será capaz de escribir canciones que son increíbles? Me refiero a que he visto algunos, algunos ejemplos de canciones que eran bastante buenos. Al menos que yo pensé que eran bastante buenos, los que vi. Entonces, he estado siguiendo los avances en, bueno en algunas aplicaciones de música donde puedes tener a cantantes que cantan las palabras por ti. Sí, a cantantes. Y eso también está avanzando. Es decir, pronto, alguien será capaz de hacer o escribir una canción utilizando AI y luego usar un cantante de AI para cantar dicha canción. Ya sabes, ¿llegaremos a perder algo, no sé, algo humano? Yo no sé, no lo sé.

¿Cuál es tu acercamiento con las redes sociales?

— En realidad para serte honesto, trato de mantenerme alejado de las redes sociales tanto como puedo, pero sí sé que son una herramienta muy poderosa obviamente.

Tres fechas en México, ¿sigue el lazo fuerte con México?

— Bueno, sí me gusta ir a México, siempre nos divertimos allí y los espectáculos son siempre increíbles. Además, el público nunca nos ha decepcionado, es decir, la venta de los boletos está volando increíble por allá. Sí, bueno, como he dicho, el ambiente de los conciertos allá siempre es especial y estamos deseando ir para allá y experimentarlo de nuevo.

“Empezamos a trabajar este proyecto a principios de la pandemia, y los temas están inspirados directamente en este tiempo. Tras el fallecimiento de Fletcher, decidimos continuar porque estamos seguros de que ésto es lo que él hubiera querido, y eso realmente le ha dado al proyecto un nivel adicional de significado”. — Martin Gore

Legado. Dave Gahan se unió al grupo en 1980, al mismo tiempo que Martin Gore y Andy Fletcher que cambiaron sus guitarras por sintetizadores para otorgar a su música el sonido electrónico que ahora es muy característico del grupo británico. Son miembros del Salón de la Fama del Rock & Roll de 2020.

Gira. Arrancará el 23 de marzo en Estados Unidos, luego estadios en Europa y estarán de vuelta en América del Norte en otoño, comenzando con tres noches en CDMX antes de presentarse nuevamente en los Estados Unidos y Canadá.

Memento Mori, a detalle

Depeche Mode está de vuelta. Sin ningún tipo de expectativas, así fue como escuché el álbum Memento Mori. Al hacer clic en cada uno de los doce tracks, provocó un viaje oscuro y cargado de emociones, encaminadas a la ausencia, el dolor, la muerte pero con un guiño de esperanza. My cosmos is mind es el intro de más de cinco minutos que manda un mensaje del yo interior, que habla de cómo la guerra destruye nuestro propio cosmos, nuestro universo personal, y nos roba la vida que nos pertenece. La muerte es el personaje protagonista en las letras, que al paso de cada uno de los temas genera una serie de reacciones ante el sonido de la banda, desde Wagging tongue, Ghost again, Don’t say you love me hasta My favorite stranger que provoca al baile. Luego llega Soul with me, que se encarga de dar un respiro para lo que viene con Caroline’s monkey, Before we drown, People are good, Always you, Never let me go y un gran cierre con Speak to me.

Al final de este momento íntimo, me di cuenta que suena 100% Depeche Mode, con su sonido synth pop minimalista con sintetizadores, guitarra sutil y textura electrónicas con letras intensas que estoy casi segura se volverá un clásico como sus discos anteriores.

