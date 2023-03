Jason Sudeikis: “Interpretar a Ted Lasso no está nada mal”

Jason Sudeikis está de vuelta para imprimir un humor más cargado a la serie Ted Lasso. El actor, director y productor estadounidense da una panorama general de la tercera temporada que ya está disponible en la plataforma de Apple TV+.

Durante la charla, el comediante vistió una sudadera que decía “Happier than ever” haciendo referencia a Billie Ellish, ya que es un fan de la popular cantante y así inició la entrevista.

Jason Sudeikis en Ted Lasso. (Foto: Apple TV+)

La galardonada comedia original también está protagonizada por Hannah Waddingham, Jeremy Swift, Phil Dunster, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Nick Mohammed, Anthony Head, Toheeb Jimoh, Cristo Fernández, Kola Bokinni, Billy Harris y James Lance con Juno Temple.

¿Cómo se desarrolla el personaje de Ted esta temporada?

— Sí. Bueno, es decir, como todos lo hacemos, desde el interior ¿no? No, yo diría que Ted se toma la responsabilidad de ser un entrenador, y específicamente un entrenador de futbol americano, no de forma más seria, porque creo que siempre se lo ha tomado en serio, pero con un nivel de curiosidad que probablemente la ausencia de Nate permite ¿sabes?, creo que Ted es, está dispuesto y es capaz, y tal vez incluso tiene un don para delegar y animar a la gente a convertirse en la mejor versión de sí mismos según su propia capacidad, en su propia medida, no por la suya necesariamente, la de Ted. Y con la salida de Nate, se deja un espacio para que, en términos de la táctica, digamos, como el estilo de juego que el equipo va a utilizar, se deja espacio para la exploración, y para que Ted realmente pueda ser curioso y no sentencioso o juzgar.

“El bigote es 100% ciento de mi padre, de los años 80, antes de que se lo afeitara una mañana y no supiéramos quién demonios era durante unos 20 segundos (risas) y pues sí, el estilo de los tenis (Ted Lasso) es todo mío”. — Jason Sudeikis

¿Cómo es interpretar a un personaje que la gente adora?

— Oh, vaya. De nuevo, me siento muy halagado por esta pregunta, es una manera maravillosa de ver el mundo, de no ser sacudido por el miedo de la gente, la inseguridad, lo que cada uno está cargando, como a veces se presenta de alguna manera, ya sea incluso si eso es de una forma agresiva, o tal vez de forma menos caballerosa digamos o una forma más engañosa y no dejar que afecte tu vibra, tu aura, ya sabes, también es una forma muy hermosa de conocer gente, para conocer a la gente realmente como es, de no tener expectativas de algo o de alguien, y simplemente entrar en situaciones y salir de ellas con gracia, ya sabes, es una alegría, ya sabes, en cuanto a la amabilidad, es una don que se pone en la gente, pero en cuanto al optimismo que Ted comparte, puedo hablar de eso, ya que he intentado encarnar eso durante los últimos dos años y hacia eso.

Pues, ahí es donde salen mis respuestas no tanto de la percepción de él, ya sabes, porque de eso no tengo control, y pues, estoy muy agradecido de lo amable que la gente me habla por el personaje, especialmente cuando estoy con mi familia, con amigos o mis hijos. No es como si la gente viniera a gritarme o lo que sea, no sé, cómo sea que sucede con personas que tienen que lidiar con interpretar personajes inventados en televisión y las repercusiones que eso tiene en la vida real.

¿Puede dar una breve descripción de los orígenes de Ted Lasso?

— Sí, es decir, él no está basado en nadie específico, es una amalgama de sólo una vibra que siempre me gusta interpretar, me he sentido capaz de conectar con alguien que no está tan destrozado, sólo un poco como alguien feliz que tuvo suerte. El acento sí es algo que resuena muy cercano a mi persona y probablemente sale un poco más cuando he estado bebiendo y cuando estoy de nuevo en casa, alrededor de ciertos amigos y, sin embargo, la gente de Kansas diría que no tenemos un acento en sí y, sin embargo, ya sabes, yo les sugeriría ir a otro lugar y les dirían lo contrario, por ejemplo, yo voy a visitar a mi familia en Chicago y pienso y digo: “Estas personas tienen acento y ellos son como: no, tú tienes acento”, ya sabes.

En cuanto a su estilo de liderazgo, está profundamente arraigado en las enseñanzas y la filosofía del gran entrenador de básquetbol estadounidense John Wooden, pero también en las mías y, bueno desde luego, en las filosofías de nuestra sala de redacción y los escritores sobre distintas cosas e incluso en el nivel de referencia que tiene. Su estilo y forma de vestir yo diría está basada en el estilo de Jim Harbaugh, entrenador de futbol americano de Michigan, considero que estamos hurgando en su armario.

Si el elenco tuviera que conformar un equipo de futbol, ¿en qué posición jugarías y por qué?

— Me gustaría ser, quiero creer que quiero ser un centrocampista atacante me gustaría decir eso, pero eso sería estar corriendo demasiado. Me gustaría poder solo sentarse en el centro y ser solo, ya sabes, como una estación central, y me pasa la pelota, viene hacia a mí y luego yo solo la lanzo. Pero pienso que, no sé, en los grandes divertidos como los hombres de los Harlem Globetrotter como Goose Tatum, o Meadowlark Lemon que están en la parte superior de la zona, ya sabes, también la cancha de basquetbol es mucho más pequeña que un campo de futbol y se puede hacer eso, se puede estar cerca del tablero del aro.

Para mí es lo que mi intuición me dice que debería hacer, eso es lo que mi corazón querría ser, pero mi cuerpo es como ¿estás bromeando? Corro 3 metros y me quedo sin aliento, si la pelota viene hacia a mi yo me volteo o me asusto. Pero al mismo tiempo, es decir, no quiero ser portero, es mucha presión, aunque tienes acceso a tu botella de agua y eso está bien, puedes llevar una camiseta de manga larga que es mejor en climas fríos, no sé. Supongo que sería mejor delantero, ya sabes, por la gloria.

Sin spoilers, ¿qué podemos esperar de la tercera temporada?

— Oh sí, vamos a poder ver el equipo, la comunidad, la familia elegida de AFC Richmond desde el galgo del propio equipo hasta el cuerpo técnico, ya sabes Rebbeca, Higgings y Keeley Jones; vamos a poder verlos lidiar con influencias tanto positivas como negativas y decidir cuál de ellas, cuál sería la mejor opción para ellos, para tener éxito, bueno según la definición que se tenga por éxito.

Lo que hay que saber de Ted Lasso

Serie. A raíz de la polémica partida de Nate de Richmond, Roy Kent (Brett Goldstein) se convierte en entrenador asistente, junto con Beard (Brendan Hunt). Mientras, al mismo tiempo que Ted (Jason Sudeikis) lidia con presiones en el trabajo y continúa enfrentando también con sus propios problemas personales en casa.

