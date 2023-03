Rosalía recobró la fe en los hombres luego de conocer a Rauw Alejandro

Rosalía y Rauw Alejandro confirmaron su relación después de haberla mantenido en secreto durante varios meses, no obstante, la pareja no había concedido una entrevista para ningún medio, luego de anunciar una colaboración de tres canciones hablaron al respecto frente a las cámaras del streamer Ibai Llanos.

La artista catalana y el cantante puertorriqueño mantuvieron separada su relación de sus carreras, pero después de tanta insistencia por parte de sus fans, los intérpretes decidieron colaborar en un proyecto por el que trabajaron por más de un año.

Rosalía y Rauw Alejandro hablan de su relación

La pareja se sentó junto con Ibai Llanos para hablar de su colaboración musical y para ahondar sobre su relación, ya que muchos detalles han permanecido en secreto, probablamente lo más llamativo fue la peculiar confesión que hizo Rosalía.

“Yo tenía la fe perdida en la masculinidad y fue conocerte y me cambió un poco la situación. Sentí que tú no tenias miedo de querer y ser querido” dijo la intérprete de ‘Despechá'.

Tal parece que las relaciones pasadas de Rosalía habrían tenido un impacto significativo, pero tras conocer a Rauw Alejandro su perspectiva se transformó, hasta el punto de comprometerse en construir una relación.

“Nosotros siempre pusimos nuestra relación por delante, meternos en el estudio y empezar un proyecto cuando estamos empezando una relación, creo que era mejor sentar las bases de la relación” agregó la cantautora.

Asimismo, ambos hablaron sobre su experiencia al colaborar dentro de un estudio y planificar un proyecto por completo, mismo que podría plasmar los aspectos más profundos de su relación; sin embargo, fue un proceso complejo.

“Es un poco intensa, un poco difícil. Para mí no es complicado porque como la conozco es más fluido, todo es más fácil, yo la entiendo. Si no me gustaba algo de la canción, yo esperaba para decírselo en un momento en particular o time up con los otros productores” detalló Rauw.