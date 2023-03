Empresa despide a empleado por asegurar que es el trabajo más fácil del mundo 🤡

TikTok es una de las aplicaciones más usadas en todo el mundo. Millones de personas utilizan, todos los días, el sitio para compartir algún clip y así mostrar cómo es su día a día, tal como Ollie, quien es un usuario que logró viralizarse por confesar, en menos de un minuto, que su trabajo es el más fácil.

“Si quieres un empleo fácil, ve a trabajar a Tesco o Sainsbury’s y haz estos malditos repartos. Es posiblemente el trabajo más fácil que tuve, el mejor pagado y me cuidan”, aseguró el empleado.

El internauta expresó que no realiza muchos deberes y “sólo me siento al lado de la carretera esperando para hacer estos pedidos. Todos los clientes son jodidamente encantadores y no he vivido ninguna situación en la que se hayan comportado como unos imbéciles”.

Pese a dar muy buenas referencias del puesto, recomendó no hacer otras cosas: “No trabajes dentro de las tiendas del supermercado , eso es una basura y aburrido. En serio, si quieres hacer un trabajo fácil, haz esto”.

Después de publicar la confesión, Ollie ganó mucha popularidad y las palabras llegaron a los odios de su jefe: “Recibió mucha más atención de la que pensaba y causó un pequeño problema. Mi jefe me dijo que al gerente de la tienda no le importaba mucho realmente, aunque el hecho de que yo insultara en el clip es algo malo para la empresa”.

Pese a todas las conversaciones, la empresa corrió al hombre por grabar mientras trabajaba: “Sí, me despidieron. Pasó una semana y me echaron por ‘mal comportamiento’ y ‘desprestigio’. Definitivamente causó algún daño jaja. Me despidieron y ahora me preocupa cómo voy a pagar el alquiler en una semana “, finalizó.