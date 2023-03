Presentadora del clima pierde el conocimiento durante transmisión en vivo

“¿Va a llover?”, es la pregunta que se realizan muchos a la hora de elegir su vestimenta. Con diversas opciones por usar, algunas personas revisan el clima para conocer su atuendo final y así disfrutar del día sin tanto calor o o frío. Por eso, Alissa Carlson Schwart es una metereoróloga encargada de dar las condiciones climáticas en un canal de televisión en Estados Unidos, mas no pudo concretar su trabajo ya que se desmayó en plena transmisión en vivo.

De acuerdo con diversos medios locales, Aún se desconoce su estado de salud tras el fuerte incidente que sufrió al frente de las cámaras. Alissa es parte del equipo KCAL de CBS L.A, donde brinda el informe matutino de cómo estarán las lluvias y el sol en Los Ángeles durante la próxima semana.

En el clip se logra ver cómo los ojos de Carlson giraron para después desplomarse sobre su propio lugar. Las presentadoras no sabían cómo reaccionar ante el suceso. Minutos después, la metereoróloga usó su cuenta personal de Facebook para emitir un mensajes a todos los televidentes que se preocuparon: “Gracias por todos los mensajes, llamadas y buenos deseos. Me voy a poner bien”, escribió la mujer.

Hasta el momento, la grabación de los hechos ya suma más de 124 mil reproducciones en la plataforma de videos YouTube, donde se pueden leer mensajes como “No es broma. Espero que se ponga bien. Ahora todo está en manos de Dios.”, “El momento para ese: no de nuevo... ¡no!, no podría haber sido mejor”, o “Eso no estuvo mal. Mi amigo perdió a su esposa porque se desmayó y su cabeza golpeó la esquina de un mostrador y se partió”.