¿Quién es el imitador de Marco Antonio Solís que se ha viralizado en TikTok por Bad Bunny?

En las últimas semanas, seguramente más de uno se ha tropezado con un audio en TikTok donde, presuntamente, Marco Antonio Solis, adapta musicalmente la canción ‘Me Porto Bonito’ de Bad Bunny.

Sin embargo, la voz no pertenece al artista mexicano, sino a uno de sus imitadores que popularizó la canción dentro de la plataforma de videos.

‘Bad Buki’ es el nombre que adoptó el imitador que ya cuenta con más de 210 mil seguidores en su cuenta de TikTok, donde se ha popularizado gracias a su singular cover del ‘Conejo Malo’.

¿Quién es ‘Bad Buki’?

El nombre real del imitador es Marco Antonio Ruiz, y se dedica a tener presentaciones en eventos y fiestas en Estados Unidos, interpretando temas de Solís, acompañado de una vestimenta similar.

A raíz del éxito del divertido cover en la red social, ahora el imitador ha optado por realizar otras adaptaciones de reggaetón bajo la voz de Marco Antonio Solís.

¿Qué piensa Marco Antonio Solís del fenómeno viral?

En un encuentro con los medios, el mexicano reaccionó al fenómeno viral que se convirtió el audio donde imitan su voz.

De manera respetuosa, el cantante señaló: “El reguetón no es mi fuerte. Tengo empatía con muchas canciones, con algo que sale de pronto con el beat o melodía hasta Bad Bunny tiene canciones interesantes”, además añadió: “Esto que se ha hecho viral fue muy bonito, me da mucha risa, me sorprende la imitación que hace. Todo es parte de lo que está sucediendo. A mí me gustó, yo lo aplaudo. Esto también nos une porque muchos jóvenes me conocen”.

En los comentarios de cada video en TikTok del imitador, se pueden encontrar mensajes muy amigables por parte de jóvenes y personas contemporáneas al cantante mexicano.