¿Quién es la nueva musa de Christian Nodal con la que comparte el escenario?

Christian Nodal se ha caracterizado por compartir el escenario con mujeres talentosas, incluso, con su exnovia Belinda. “De los besos que te di”, fue la canción con la que prácticamente comenzaron su historia de amor mientras se transmitía el reality La Voz México. Aunque el amor se esfumó, los fans aún recuerdan aquel momento en donde la expareja se coqueteaba en el escenario.

Sin embargo, esa es historia del pasado y Nodal ahora comparte no sólo su amor, sino también su voz con Cazzu. La trapera argentina también puede presumir que su novio la ha acompañado en el escenario al cantar juntos “Piénsame”, de su álbum Nena Trampa.

Así, Nodal acumula éxitos y no duda en cantar con sus amores y, a pesar de que la historia con Belinda no terminó nada bien, no ha dudado en compartir su talento y repetir la misma fórmula.

Este fin de semana, Nodal compartió el escenario de la Arena GNP de Acapulco con una nueva musa, quien, a su vez, abrió su concierto con lo mejor de su repertorio.

Esta vez, más allá de tratarse de un nuevo amor, Nodal solo se dejó llevar por el talento y su afinidad por la música mexicana.

Pero, ¿de quién se trata? Ella es Rosy Arango, quien se ganó la confianza de Nodal para abrir su show el fin de semana en la Arena GNP, en Acapulco. La cantante de regional mexicano es originaria de Hermosillo y no se cansó en agradecer la oportunidad y confianza que recibió de Nodal. Arango se encargó de prender al público y en punto de las 23:15 el intérprete de “Aquí abajo” pisó el escenario.

Y aunque los asistentes al concierto corearon las canciones donde Rosy hizo gala de su voz, fue más tarde, casi a la medianoche, cuando Christian Nodal invitó a su nueva musa a subir al escenario, justo a cantar “De los besos que te di”, en un momento en donde Belinda quedó atrás y Arango imprimió un sello propio.

Nodal con Rosy Arango

Rosy Arango en camerinos con Nodal

Nodal continúa con la gira Foraji2 Tour 2023 y en breve visitará León, Ciudad Madero y Aguascalientes.