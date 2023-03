Alejandro Camacho estaría destrozado por la muerte de Rebecca Jones

La noticia por la muerte de la actriz Rebecca Jones causó conmoción en el mundo del espectáculo, entre mensajes de condolencia y recuerdos, uno de los más esperados era el de Alejandro Camacho, pero hasta el momento ha decidido vivir su duelo fuera de las cámaras y redes sociales.

De acuerdo con la información que se compartió en el comunicado oficial, Rebecca estuvo acompañada de sus seres queridos durante sus últimos días, de esta forma, el periodista Gustavo Adolfo Infante habló sobre la reacción que habría tenido Alejandro Camacho tras conocer la noticia.

Rebecca Jones Alejandro Camacho siguió amando a Rebecca Jones después del divorcio (@la_rebeccajones/Instagram)

Alejandro Camacho reacciona a la muerte de Rebecca Jones

El actor mantuvo una relación con Jones por más de 20 años, luego de su divorcio sus interacciones continuaron por su hijo Maximiliano Camacho. Pese a los desacuerdos que tuvieron al final de su matrimonio, el actor llegó a expresar sus buenos deseos para la recuperación de su ex.

“Falleció con su hijo Maximiliano, con Alejandro Camacho, estaba destrozado el jovencito. Le avisaron a Camacho que era el último día de Rebecca, que ya no iba a pasar la noche. Estaba Camacho en una comida y estaba destrozado, sumamente triste y llegó a casa de Rebecca a despedirla” dijo el periodista.

Relación de Rebecca Jones y Alejandro Camacho

Los actores estuvieron juntos por aproximadamente 26 años, en los cuales tuvieron un hijo, Maximiliano Camacho; no obstante, aunque ambos demostraban estabilidad en su matrimonio, años después Jones confesó que se habría aferrado por las apariencias.

“Cada segundo de tu vida te conforma, pero no quiero decir que te quedes estancado ahí. Si tú ya no estás bien en una situación, no tienes por qué quedarte ahí para complacer al público, que es lo que me pasó a mí. Éramos la pareja perfecta, casi, casi, pero nadie sabe qué pasaba detrás de las puertas” dijo Rebecca Jones sobre su matrimonio.

Rebecca Jones y Alejandro Camacho Foto: Especial

La actriz declaró al respetó en una entrevista que tuvo en el programa de ‘Montse y Joe’, misma en la que evitó entrar en detalles sobre los motivos que fueron claves en su separación con Alejandro Camacho; sin embrago, habló sobre la importancia de terminar una relación a tiempo, con el objetivo de evitar conflictos.