Ana Martín, orgullosa de su pasado y presente: “cada generación tiene lo suyo”

Ana Martín rompió con los estigmas en su juventud, se convirtió en una mujer atrevida, provocativa pero sobre todo valiente al enfrentar a una industria dominada por los hombres y las reglas sociales. La actriz mexicana con 76 años de edad y 60 de carrera artística, ha logrado dar pasos firmes con proyectos en cine, teatro y televisión.

En 2020 irrumpió en las redes sociales, donde nunca imaginó que provocaría un fenómeno viral con sus cortos mensajes sobre sexualidad, empoderamiento de la mujer y lucha de género.

“Llevo 60 años trabajando y nunca he parado de trabajar, más que un año de parte mía, pero yo he trabajado desde el año 1963 todos los años en teatro, cine, televisión y radio”, explicó.

Publimetro charló con la primera actriz, quien compartió su mirada sobre la evolución de las telenovelas mexicanas.

“Creo en los proyectos que he hecho, proyectos maravillosos como Gabriel y Gabriela, El pecado de Oyuki, Muchacha de barrio y todas las telenovelas. Creo que son muy difíciles y, que actualmente, son muy necesarias para que la gente y la familia se distraigan por una hora con su historia de amor. Ha cambiado cada generación pero sigue siendo un folletín de una historia de amor para distraer a la familia”.

“¡Ah sí, claro! Las historias de amor nunca se van a acabar. El amor es lo que levanta a cualquier ser humano y las telenovelas son un homenaje a las historias de amor” — Ana Martín

Símbolo sexual

En 1963 participó en el Miss World México, de ahí inició su camino como modelo y actriz.

“En los 60 yo era el símbolo sexual… la chava de moda y eso me aterraba, ¡Me escondía de la gente!”, dijo Ana, quien enfrentó la crítica y la censura por varios años.

“Defectos tengo muchos, soy humana pero ver a las mujeres poderosas y el empoderamiento allá en los años 60 con las pastillas anticonceptivas, fue único y ya mucho ha pasado. Ahora soy una una abuelita y mis fans, mis gotitas, son de 18 a 35 años es algo que no lo puedo creer y me da muchísimo gusto”.

La actriz señaló que cada generación tiene sus propia luchas y distintas maneras de mostrar su rebeldía.

“Cada generación tiene lo suyo, cada generación tenemos cosas maravillosas y también tenemos cosas dolorosas. La generación de hoy les tocó vivir momentos dolorosos como una pandemia. También hubo una época en los años 30 de la Segunda Guerra Mundial que fue un terror o en los 80 el SIDA. Para mí, los años 60 fue la revolución sexual, pastilla anticonceptiva, empoderamiento de la mujer, música y cambio total de estilo que abrió el camino para muchas mujeres. Siento que hemos logrado grandes cambios, donde somos más independientes y menos dejadas”.

Ana Martín. (Foto: Instagram.)

Por último, Ana Martín habló sus virtudes, “mi mayor fortaleza es llegar a esta edad con salud. Decirte que he vivido blanco y negro, porque todo no ha sido padrísimo y que nunca he parado mi carrera. Estoy agradecida con el público que de verdad amo profundamente, porque la gran pasión de mi vida que es mi carrera me la han dado ellos y yo se las correspondo siempre diciéndoles la verdad. Mi papá Jesús Martínez Palillo, me discutía: ‘tú te vas a dedicar a ésto, no se te olvide que el público es el que te da de comer, el que te levanta, el que te continúa tu carrera y el que seguirá siempre, siempre a ellos diles la verdad’”.

Actualmente, Ana Martín estrenó la cinta ¡Que viva México, que se proyecta en las salas de cine.