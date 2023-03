Anahí vuelve a ser Mia Colucci de Rebelde

Anahí vuelve a su look de Mia

Un cambio de look que resultó fascinante para sus seguidores, fue el que se hizo la actriz y cantante Anahí, volviendo a simular a la icónica Mia Colucci cortando su cabello para lo que será la gira ‘Soy Rebelde Tour’. Este personaje marcó un antes y un después para la televisión y para toda la fanaticada quienes revivieron el momento al ver a la artista idéntica a casi 20 años atrás.

🚨 MIA COLUCCI IS BACK! Anahí contou franja!!!! pic.twitter.com/I9hJ1rQN8l — Anahi Charts (@AnahiOnCharts) March 22, 2023

El corte degradado, es aquel que luce la nuca y los lados más cortos o hasta rapados y el resto del cabello se deja más largo conforme sube hacia la parte superior de la cabeza. Tal cual fue el look de Anahí en el año 2004. Ahora su transformación la llevó a ser la misma Mia de siempre.

#Anahí provocó todo tipo de reacciones tras compartir que se cortó el pelo como su personaje en la novela #Rebelde asegurando que siempre será #MíaColucci. pic.twitter.com/CgMrGCpAwA — Al Rojo Vivo (@AlRojoVivo) March 23, 2023

La RBD compartió en su Instagram la nueva apariencia que tiene y los fans comentaron: “No sabes la felicidad que causa en mi volver a verte con ese look sabiendo que pronto RBD vuelve a los escenarios. Ídola”.

“La estrellita? No la veo. Es urgenteeee”, “No puede ser! No has cambiado nada. Soy tu fan POR SIEMPRE”, “No mmm!!!! Anahí es Mía Colucci!! o Mía Colucci es Anahí?”, Mi Barbie humana eterna, mi inspiración, son algunos de los comentarios de los seguidores.

Aunque se desconoce la razón por la que Anahí decidió hacerse este cambio, la cantante compartió más información sobre el tema a través de sus historias donde dejó ver que se encuentra en la filmación de un nuevo proyecto, aunque aún no se revelan más detalles de esto.

A partir del 23 de agosto, los 5 integrantes de RBD se despiden de su público con una última ronda de conciertos que recorrerá Estados Unidos, México, Colombia y Brasil, es decir que con casi 40 años Anahí está lista para volver a subirse en los escenarios.