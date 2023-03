Modelo de OnlyFans revela un dato perturbador que alejará a sus seguidores del contenido que sube

Una modelo de OnlyFans, reconocida en las plataformas digitales como Aella, se hizo popular en el 2022 tras contar cómo hizo para ganar más de un millón de dólares en un año, vendiendo su contenido en Internet.

Con solo dar una simple mirada en su cuenta de Twitter muestra como hace trabajos estadísticos para conocer cuáles son las inquietudes de quienes consumen su contenido. Entonces, después lo aplica a su perfil de OnlyFans y así hace crecer su cuenta, lo que se traduce en mayor cantidad de dinero.

Pero lejos del modelo de negocios al que se dedica, Aella ha contado algunos datos de su ámbito personal y su filosofía de vida. Uno, por encima del resto, es un poco perturbador. Y, quizás, aleje a algunos de los seguidores que se suscriben a sus diferentes planes en Internet.

Según lo que reseña el portal Crónica, la modelo de OnlyFans solo se baña una vez a la semana. De hecho, cuenta que si puede estira el tiempo sin ducharse a cada 10 días.

También te puede interesar: Modelo de 22 años denuncia que la despidieron de su trabajo porque vieron su contenido en OnlyFans

Es tan insólito lo que dice Aella que incluso se atreve a expresar que tiene más encuentros sexuales que encuentros con la ducha, ya que registra intimidad de pareja una vez cada seis días, aproximadamente.

¿Por qué no se baña?

No se trata de un fetiche que aproveche para su negocio. Aella dice que el uso frecuente del jabón afecta a los microbiomas naturales de la piel. Entonces, intenta no tener mucho contacto con estos productos, a menos que sea necesario.

Explica que, aunque no se bañé a diario, siempre mantiene aseado su cuerpo frotándolo con una toalla húmeda que elimine las impurezas.

“Tengo cuidado de no usar jabón en mis axilas, porque eso parece aumentar el olor; por lo general froto con fuerza un paño húmedo y luego me pongo desodorante. Esto siempre me ha funcionado bien”, dice Aella.