Sylvia Pasquel lamentó la muerte de Rebecca Jones: “Amiga y cómplice me duele tanto tu partida”

La inesperada muerte de Rebecca Jones no sólo enlutó los corazones de sus seres más cercanos, también el de muchos de sus compañeros y amigos del mundo del espectáculo quienes han manifestado con profundo dolor lo que significa la partida de esta reconocida actriz que a sus 65 años perdió la batalla tras varios padecimientos de salud que la aquejaban.

La actriz Sylvia Pasquel fue una de las famosas que no tardó en expresar sus palabras de condolencias por la partida física de Jones, destacada por su larga trayectoria en el cine, la televisión y el teatro. La histriónica ofreció una entrevista al programa Hoy a quienes le ofreció detalles del fallecimiento de Rebecca, dijo que recientemente se habían comunicado, además señaló que la fallecida actriz estaba muy optimista por su estado de salud.

Pasquel de 73 años, confesó que “fue muy triste” enterarse del fallecimiento de su compañera a quien le enviaba constantemente mensajes optimistas. “Yo estaba todo el tiempo echándole porras, diciéndole que se compusiera, que la estaba esperando para hacer Rosa de dos aromas, que era un proyecto que teníamos muchas ganas de hacer”.

La hija mayor de Silvia Pinal precisó que pese a las dolencias que le aquejaban, Jones siempre tuvo una actitud positiva, inclusive luego de haber superado el cáncer de ovario que le diagnosticaron en el 2017.

“Ella siempre estuvo con la mejor actitud de recuperarse, siempre estuvo luchando, pero a veces el cuerpo no piensa lo mismo que el corazón. Me mueve mucho porque ella estaba con el sentimiento de que la estaba librando, que iba a salir adelante y no la libró”, precisó

En sus redes sociales Paquel compartió un video en homenaje a su amiga a quien además le dedicó unas sentidas palabras:

“Mi Rebe, amiga y cómplice de vida me duele tanto tu partida. Te agradezco todo lo compartimos, fue maravilloso, solo de recordar me dan ganas de llorar y reír al mismo tiempo ¡Qué no hicimos mi Jones ! Te llevaré siempre en mi corazón, buen viaje y mucha luz en tu camino hermosa. Descansa en paz @la_rebeccajones. Mis condolencias a toda su familia y seres queridos, un abrazo con cariño” 🙏🏻 Escribió Sylvia Pasquel.