Carla Morrison está lista para enfrentar cualquier reto en su carrera

Carla Morrison sigue demostrando en cada uno de sus proyectos su versatilidad como artista, ya que no solo se ha desempeñado como cantante, si no también como productora, compositora, actriz y activista. Su talento, compromiso y empeño han sido las claves para alcanzar el éxito sin tener que sacrificar su esencia.

Casi después de su presentación en el escenario ‘Claro Música’ del Vive Latino, Carla Morrison habló con Publimetro sobre su experiencia y no solo eso, también sobre sus últimas colaboraciones y sus próximos proyectos.

Carla Morrison (Ocesa)

Entrevista con Carla Morrison

La edición número 23 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical acogió a más de 30 artistas que se unieron a pesar de sus diferencias entre cada género musical, una de ellas fue la intérprete de ‘Déjenme llorar’, quien sorprendió con invitados como, Ed Maverick y Ximena Sariñana.

“La verdad es que creo que es el primer Vive que disfruto porque todos los demás siempre estaba muy nerviosa y esta vez se sintió como una reunión de escuela, como que pude ver a muchos de mis amigos y la gente estaba muy cariñosa y el set estuvo muy padre”

Carla Morrison (Ocesa)

Tan solo en 2022 la cantante regresó con una de las propuestas más sinceras de su carrera, su álbum ‘El Renacimiento’, la depresión y ansiedad fueron solo algunos de los temas centrales en las composiciones que funcionaron como vehículo de desahogo para Carla Morrison.

“Fue un proceso liberador y fue difícil también porque yo siempre sentía que era muy transparente y me he dado cuenta que no había tocado esa parte de mi transparencia, fue difícil en algunos momentos porque a nadie le gusta acordarse cuando estaba triste y volver a revivirlo, pero también fue muy liberador”

Carla Morrison (Ángel Cruz)

La cantante ha logrado definir y redefinir su estilo dentro de la industria, lejos de cerrarse a la posibilidad de colaborar con artistas de algún género musical distinto, Carla aprovecha cada oportunidad para sumarse a un nuevo proyecto, tal es el caso de ‘Mañana será bonito’, una colaboración con Karol G que lleva el mismo nombre del disco.

“Yo pensaba que la canción era para ella, todo el tiempo la escribimos pensando en que ella era la única que le iba a cantar, o sea que no era una colaboración, pero Karol fue muy buena onda, muy linda y muy atenta, la verdad se me hace muy padre que su disco tenga un mensaje tan positivo dentro del reguetón”

Carla Morrison (Ángel Cruz)

El peso de las artistas femeninas en la industria se ha incrementado en los últimos años y aunque Carla enfrentó diversos señalamientos, desde su trabajo y constancia es que logró posicionarse.

“Aunque era difícil y siempre ha sido difícil en una industria muy machista que te ponen en contra de tus colegas o que te califican por tu cuerpo o por tu música, yo no dejé que me afectaran más allá, aunque sí me afectaron en su momento, no deje que eso dictara mi vida o el curso que iba a tomar y creo que siempre he sido como de armas tomar y eso no sé si es por quién soy o porque soy norteña, pero nunca he tenido miedo a decirle a alguien no”

Carla Morrison (Ángel Cruz)

Carla Morrison tiene muy claro el rumbo de su carrera, luego del éxito de su último disco planea tomar una pausa, pero antes lanzará en abril una canción que aún permanece como sorpresa para el estreno de una cinta, así como también por su gira “El Renacimiento Tour”.