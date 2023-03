Estas son las famosas que se han retirado los implantes de senos y ahora lucen más radiantes que nunca

En muchas ocasiones, hay famosas que se presentan ante el público mostrando sus diversos arreglos estéticos, entre estos los que más comúnmente se hacen notar son las prótesis mamarias, pero más allá de lucirlos, otras de las famosas prefieren eliminarlas bien sea porque ya no los desean u otros motivos de salud por lo que se necesita ser retirados del cuerpo, siendo uno de los más comunes la contractura capsular, es decir la ruptura de los implantes, o un seroma, lo que significa el bote de líquido en el contorno de la parte interior del seno.

¿Cuáles son las famosas que han decidido retirarse los implantes de senos?

Brenda Zambrano

En el año 2021 la ex Acapulco Shore sorprendió a todos al enviar un mensaje que habla sobre el amor propio y la importancia de aceptarse tal y como es, destacando además que antes de someterse a una cirugía plástica se debe tener mucha precaución, afirmando que tras retirar los implantes de su cuerpo y aceptarse de manera natural, es una mujer más feliz.

Sara Kohan

Otra de las celebridades que se agrega a esta lista es Sara Kohan, quien en el 2020 compartió a sus seguidores cómo fue su experiencia al haberse quitado las prótesis de los senos, afirmando que solo duró con los implantes seis semanas regresando nuevamente a quirófano para retirarlos, ya que comenzó a sentir algunas molestias.

Esmeralda Pimentel

Recientemente, la actriz celebró un año de haberse quitado los implantes de los senos, por lo cual se encuentra muy feliz y no dudó en compartirlo con sus seguidores en redes sociales junto a una fotografía donde aparece sosteniendo las prótesis en sus manos. “¡Hoy me siento más poderosa, saludable, libre y hermosa que nunca!”.

Michelle Renaud

La actriz se unió a la lista de famosas que prefirió dejar atrás sus implantes, esto debido a que Renaud decidió apostar por su salud y aceptar su cuerpo tal y como es.

Andrea Legarreta

Con la noticia de que Michelle Renaud se había retirado los implantes, la cual fue anunciada en el año 2021 durante una de las emisiones del programa ‘Hoy’, Andrea Legarreta se animó a decirle a la audiencia que ella también había tomado esa decisión. “Yo no les había dicho, pero también me las quité. Me quité los implantes, no lo había comentado”.