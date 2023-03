Exponen a Sebastián Lletget, prometido de Becky G, ¡le habría puesto los cuernos a la cantante!

Desde hace unas horas, ha estado circulando unas imágenes y un supuesto audio, que confirmaría que Sebastián Lletget le habría puesto los cuernos a Becky G.

Una cuenta que ya fue eliminada, empezó a etiquetar a la cantante en sus historias, ya que aseguraba ser la mujer con la que se acostó el futbolista en el mes de febrero cuando estuvo en Madrid.

En esas historias, compartió un vídeo del club donde habría conocido a Sebastián Lletget: “Sebastián, tu novio, te engañó en febrero y tengo todas las pruebas (…) Te las puedo enviar al privado. Mucha prensa me está contactando porque no me quedaré callada”.

¿Qué ha dicho Becky G sobre la supuesta infidelidad de Sebastián Lletget?

Hasta los momentos, Becky G y Sebastián Lletget se han mantenido callados al respecto, de hecho, el jugador del Football Club Dallas limitó los comentarios de su cuenta de Instagram.

Además, las fotografías que ambos han publicado en sus respectivas cuentas no han sido eliminadas, pero la cuenta de Instagram de Becky G está llena de mensajes de apoyo, peticiones para que corte con el jugador y para que aclare el rumor de infidelidad.

La cuenta eliminada aseguró que estaba en posesión de imágenes íntimas que comprobaban la infidelidad de Sebastián Lletget, “Lamentablemente no puedo subir algunas cosas porque son muy íntimas”. Pero expresó que estaba más que dispuesta a enviárselas a la cantante.

Exponen supuesta infidelidad del novio de Becky G, Sebastián Lletget. pic.twitter.com/yRluDzND0H — Lo + viral (@VideosVirales69) March 23, 2023

Pero entre el contenido que compartió se encontraba un audio que le habría enviado el deportista a la mujer con la que se acostó, admitiendo su infidelidad: “Entre en pánico y dije ‘no puedo estar haciendo esto, estoy en una relación’. Era un momento débil que te mandé un mensaje”.

Ahora solo queda esperar alguna respuesta de Becky G y/o de Sebastián Lletget, bien sea para negar o confirmar todo y, más importante, si los planes de boda seguirán en pie o no.