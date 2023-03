Protagonista de ‘¡Shazam!’ llama ‘tóxico’ a los seguidores de DC

La saga de ‘¡Shazam!’ estrenó recientemente su segunda entrega, teniendo una mala receptividad tanto en taquilla como en la crítica especializada.

Lo que apunta a ser el nuevo fracaso de DC, ha encontrado en su protagonista, Zachary Levi, unos comentarios que a más de uno parece molestar.

El actor estadounidense dijo en una entrevista que muchos aficionados de DC son muy tóxicos con su participación en la cinta del superhéroe.

“Hay todo un contingente de fanáticos de los cómics que es realmente desafortunado que haya un grupo particular de personas que piensan que yo ... bueno, no les gusto, porque no estoy de acuerdo con ellos en otras películas de cómics”, dijo en el podcast Happy Sad Confused con Josh Horowitz.

Añadió: “Sabes de quién estoy hablando”, continuó Levi. “Pero en lugar de que haya una conversación, toman muchas de mis palabras, o cosas completamente fuera de contexto, y luego agitan a todas sus otras personas que conocen en línea, y todos solo quieren atacar, y atacar, y atacar, y atacar. Y es realmente triste, porque este es solo un ejemplo de tantos ejemplos de la cantidad de veneno, toxicidad e intimidación que ocurre en estas dimensiones cibernéticas “.

Críticas a Dwayne Johnson

A través de su cuenta de Instagram, el actor arremetió contra La Roca, quien, al parecer, en su afán de hacer la cinta ‘Black Adam’ algo único, bloqueó cualquier cameo para ‘¡Shazam! 2′.

Así lo dio a conocer un artículo del medio The Wrap, donde se exponen varias acusaciones contra Dwayne Johnson, dando a entender que el exluchador quiso tener demasiado control creativo de DC en el cine, con el objetivo de centrarlo en él y el Superman de Henry Cavill, además de bloquear cameos entre Shazam 2 y Black Adam.

La aprobación de esa información la hizo Levi al publicar una stories con extracto de ese artículo.

Receptividad de Shazam

¡Shazam! Fury of the Gods se estrenó este 16 de marzo, recaudando solo $ 30 millones en Estados Unidos en su primer fin de semana de apertura a partir del 19 de marzo, y $ 65 millones en todo el mundo.

La decepción taquillera era algo que el director de la cinta veía venir, así lo dio a conocer en la red social, Reddit, donde reaccionó a los números que ha producido la cinta.