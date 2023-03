¿Quién es más alto: Alejandro Sanz o Pablo Motos? Así fue la broma que ambos se jugaron en El Hormiguero

La camaradería y amistad que existe entre Alejandro Sanz y Pablo Motos se demostró en una reciente edición de El Hormiguero. Apenas iniciando el famoso programa de televisión de España ambos se jugaron una broma referente a la estatura. ¿Cuál de los dos es más alto?

“Te has vuelto a poner la silla más alta que la del invitado”, le dijo Alejandro Sanz al host de El Hormiguero.

“Me la ponen para que estén las piernas en ángulo recto”, no dudó en responder Pablo. “Te reto para que pongas la silla a la misma altura. No puede bajarla, la tiene ahí soldada”, cerró el cantante madrileño según el sitio TikiTakas del Diario AS.

Después, el mismo Alejandro Sanz remata con una broma referente a una situación cómica con un diamante, mientras entrevistaba a Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo. “Estoy preocupado por ti, Pablo. Siempre decís eso de venir a divertirse, pero yo estoy triste por ti porque ayer tuvisteis un problemita y hoy en la tarjeta OpenBank vais a tener que dar palomitas”, dijo el intérprete de “Amiga Mía”.

¿Cuál de los dos es más alto? Sin dudas que Alejandro Sanz, por eso la broma de la diferencia en la ubicación de las sillas. El cantante mide 1.73 y Pablo Motos 1.64.

El nuevo sencillo de Alejandro Sanz

Alejandro Sanz estrena este viernes 24 de marzo su nuevo single ‘Correcaminos’ de la mano del venezolano Danny Ocean, un intérprete con el que se identifica desde que eligió la música como destino y forma de vida siendo juzgado y sorteando “muchos obstáculos” a lo largo de su recorrido.

“Soy un correcaminos 100%. Elegí un destino, una meta y me puse a ello. Mi actitud siempre ha sido ir hacia donde quería ir y, en el camino, claro, te encuentras muchos obstáculos, gente que va a matar, que te juzga”, relata Sanz en una entrevista concedida a Europa Press.

El artista reconoce que la crítica fue una de las cosas que peor gestionó al inicio de su carrera. “Encontrarme con gente que no me conocía de nada y me juzgaba. Juzgaba mi música y decían que era un efímero y que no iba a pasar nada. Eso, cuando estás empezando, es un palo en la rueda difícil de sortear”, agrega Sanz que, tras décadas subido en los escenarios, ha aprendido a relativizarlas. “Te sale ser un poco más indiferente”, recalca.