3AM, el dúo musical que pone en alto a Venezuela

Richard y Christian Bermúdez son los hermanos que conforman a ‘3AM’, el dúo musical que se ha posicionado en México, Argentina, Uruguay, Colombia, Perú y Costa Rica, lo cual los convierte en una de las nuevas promesas de la industria.

Su talento, compromiso, dedicación y empeño han sido parte clave en la formación de su sello como artistas emergentes, ante la cantidad de nuevos proyectos, 3AM ha logrado enfrentar diversos retos para mantenerse fieles a su identidad como cantantes.

Entrevista con 3AM

Los jóvenes de origen venezolano se encuentran en uno de los mejores momentos de su carrera, recientemente por su colaboración con Danny Ocean, el estreno de más sencillos y en general por su propuesta musical a futuro. Para Publimetro, 3AM habló al respecto.

¿Cómo surgió la colaboración de Emeycé con Danny Ocean?

“Nos conocimos en Miami, pero después nos topamos en México, luego nos vimos justamente en Argentina y casualmente resulta que cumplimos años el mismo día, entonces celebramos cumpleaños juntos allá en Argentina el 5 de mayo y bueno luego nos volvimos a topar por ahí, siempre era como una coincidencia, como que siempre estamos coincidiendo por ahí y nada, nos metimos al estudio en una ocasión y surgió este tema” dijo Christian.

3AM (Cortesía)

¿Qué tal fue trabajar con Danny Ocean?

“Es muy real, si no le gusta algo te lo va a decir o si le gusta así te lo dice igual, eso es muy cool, es bastante real y directo, entonces yo creo que por ahí también fue bastante libre al trabajar porque sabíamos que no existía esa duda” explicaron ambos.

¿Cómo se sienten de formar parte de una nueva generación de artistas?

“La verdad que es bonito ser parte de algo, al final nosotros durante todo el inicio de nuestra carrera estuvimos súper alejados de todo lo que sería la industria musical como tal, porque empezamos cerca de Boston, un pueblito y nosotros hacíamos la música y la mandábamos a las plataformas, así fue básicamente como empezamos y se desarrolló nuestra carrera” dijo Richard.

3AM (Cortesía)

¿Qué más les gustaría explorar en su carrera?

“Yo creo que vamos a sacar más temas, tanto juntos como individual. Nosotros queremos que 3AM sea como un universo al que la gente pueda ir cuando lo necesite, queremos también que no sea como solo nosotros dos juntos, si no puede ser él, o ser yo, al final 3AM no está tan encasillado en un dúo, si no es la música la que en realidad forma a lo que es 3 AM” finalizó Christian.