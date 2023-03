Laura Bozzo le hará la competencia a Pedro Sola: incursiona como Dj

Laura Bozzo sigue haciendo de las suyas y vuelve a generar un debate sobre las decisiones que toma en cuestión laboral. La controversial conductora anunció que hará su debut como Dj, este fin de semana en la Ciudad de México.

La comunicadora se une a otros famosos que pasan de los 60 años y se ponen detrás de las tornamesas para invitar a la diversión y al baile, como en su momento lo hizo Lyn May y Pedro Sola.

“Este viernes 31 debutó como DJ en el Baby Club México la vamos a pasar increíble. Estoy muy entusiasmada los espero, besos”, dijo Bozzo, de 70 años.

La presentadora de televisión y abogada peruana, desde hace tiempo decidió seguir sus inquietudes y a enfrentar a los haters que le critican que siga haciendo ciertas cosas a su edad.

“Dedicado a quienes me critican que si ya estoy vieja pues me siento regia y este vestido que me dio mi adorada Aylin totalmente trasparente me lo puse sin nada abajo si que Horror pero ya quisieran las que insultan tener mi cuerpo. Me amo y la edad está en el espíritu”, señaló hace tiempo en su Instagram.

Ante el singular debut en la Ciudad de México, se dieron varias opiniones encontradas ante el nuevo reto en su carrera.

“A tu edad, trasnochando?”, “Pensé que era Marta Sánchez”, “Los latinos no necesitamos a @rupaulofficial claramente tenemos a @laurabozzo_of”, “Es el cuerpo de Paris con la cara de Laura”, “Jajaja omggg siempre logras superar mis expectativas”, “Si que la falta de trabajo esta canijaaaa!”, “Hahaha q se cuide la señora catolicaaaaa”, “Me recuerda Volver al Futuro… 80 años después”.