Daniella Navarro le ‘lanzó’ a quienes la critican por haberse operado

De “frustradas y envidiosas” tildó Daniella Navarro a las mujeres que la critican por haberse dado unos retoques en su aspecto físico. La actriz e influencer publicó un video desde la cama de recuperación aparentemente desde una clínica dando un mensaje a quienes la siguen.

La venezolana siempre ha sido objeto de polémica y en esta ocasión que volvió a entrar a cirugía no podía ser la excepción. “Uno, primero es la salud, la diástasis (una alteración de la pared abdominal) hay que cerrarla porque vienen otros problemas como la columna etc, y dos, porque quiero y puedo, cosa que tú no”, expresó como dirigiéndose a una persona en específico pero no dice su nombre.

Daniella Navarro muestra sin pudor alguno las zonas que le esculpirá el cirujano, pero para en seco a quienes andan ‘ladrando’ y les dice, “La que puede, puede”.https://t.co/wsPaxFiPYn pic.twitter.com/yWpqtp2cZk — Suelta La Sopa (@SueltaLaSopaTV) March 23, 2023

Los internautas explotaron las redes sociales al ver el video. “Ay que bella, sino quiere que te critiquen o te envidie no saque nada de tu vida personal. Y con eso te evitas que te envidien”, “Muy bien dicho Dani. La que puede puede y la que no crítica”.

“Si no quieres que te critiquen no publiques etas fotos y listo y si no quieres darle pantalla al alguien para que me la mencionas... Pero eres impulsiva y eso no es bueno te expones más”, son algunos de los comentarios de los usuarios de Instagram.

Asimismo, le recomendó a todos aquellos que la juzgan que “se compren una vida” y dejen de fijarse en lo que hace, resaltando que no conseguirán “sus cinco minutos de fama” con ella y recordando que ella ya era famosa desde antes de La Casa de los Famosos.

La venezolana siguió defendiéndose de quienes hablan en su contra. “No me voy a hacer los senos, solo una corrección aquí nada más (señalando debajo de su pecho) Mi preocupación siempre va a ser la cicatriz, porque aunque cicatrizo bonito”, concluyó.