Daniella Navarro se topó con detractora de “La Casa de los Famosos” mientras estaba en el supermercado

Daniella Navarro sigue demostrando que es una mujer de armas tomar, ya que se topó con una detractora cuando se encontraba haciendo sus compras en un supermercado de Miami, junto a su pareja Nacho Casano, y no se le quedó callada.

Gracias al reality, “La Casa de los Famosos”, la popularidad de la actriz venezolana se disparó mucho, así que además de ganarse muchos fanáticos, también se ganó varios detractores debido a su explosivo comportamiento.

Sin embargo, de acuerdo a lo que contó la propia Daniella Navarro, en esta oportunidad no hizo falta que ella explotara y arremetiera para dejar en su lugar a una detractora que le dio a entender que nadie creía que ella y su pareja durarían tanto.

Recordemos que los famosos hicieron pública su relación una semana antes de que Daniella Navarro fuera expulsada de la competencia, y muchos creían que esa relación no duraría mucho después que el programa acabara.

Daniella Navarro y Nacho Casano más felices que nunca juntos

Tal y como se rumoreaba con la relación entre Niurka Marcos y Juan Vidal, sobre que no durarían mucho, lo mismo se dijo de la inesperada relación que formaron la actriz venezolana y Nacho Casano.

Pero ellos se han encargado de demostrar que su amor es verdadero y que siguen juntos a pesar que nadie creía que lo hicieran, como la señora que se le acercó en el supermercado.

“Estábamos en un supermercado y una señora nos dijo: ‘¡Míralos aquí y la gente no daba ni un peso por ustedes!’. Sentí como una cosa así... Lo dijo odiosita”, relató Daniella Navarro.

Pero antes de explotar, decidió tomar una profunda respiración y calmarse un poco antes de responderle: “Sí, para que vea que estamos haciendo mercado juntos”.

Y como ella ha dicho que su relación va muy en serio, algunos medios le han cuestionado si tendría hijos con él, y esto es lo que ha dicho al respecto:

“Yo me quedaría con un solo bebé, con mi sola hija, yo estaría feliz con ella. Pero si él me dijera: ‘Mira Daniella yo quiero tener una hija’. Yo le doy con todo el amor del mundo mi vientrecito, pero si me lo preguntan a mí yo estoy bien con una princesita nada más”, contestó la controvertida famosa.