José Madero con la mirada Pa’l Norte

José Madero charló con Publimetro y reveló que está nervioso por lo que será su presentación en el Festival Pa’l Norte que se realiza este 31 de marzo, 1 y 2 de abril en el Parque Fundidora, de Monterrey.

“Seguimos de gira acabamos de estar en Estados Unidos y Centroamérica, luego ya viene el Pa’l Norte que es otro formato del show, eso es lo que me mantiene un poco como que nervioso, pero ocupado más que preocupado. Normalmente mis shows duran como casi tres horas son como 37 canciones; ahora, en el Pa’l Norte me dan una hora, así que tengo que compactar un show tan largo en una hora con 13 canciones”, compartió José Madero.

Para luego seguir, “ahí es donde me entra la desidia o el nervio, de qué canciones meto o saco, qué tipo de show dar, enfocarme en las más prendidas para que la gente no se aburra o enfocarme en las más tranquilitas para dar como que un lado más sentimental de mi carrera (risas). Ando emocionado de regresar al Pa’l Norte, con mi primera vez como solista. La verdad, el festival es de los más grandes de Latinoamérica y ser parte de él, pues es un honor y me toca el sábado”,

Este fin de semana llega la edición número once, que trae las tendencias de la música nacional e internacional. Entre los headliners de esta edición podemos encontrar a Billie Eilish, The Killers y Blink 182, al igual que, The 1975, 5 Seconds of Summer, Duki, Sebastián Yatra, Carín León, Café Tacvba, Franz Ferdinand, Panteón Rococó y Wisin & Yandel

“Será muy especial y tengan por seguro que voy a hacer lo mejor, mi banda hará lo mejor y mi staff también lo hará. Queremos que se vayan con un muy buen sabor de boca, obviamente, hay gran competencia por todos los artistas del festival, entonces tenemos que hacer todo bien”, detalló.

El músico regio reveló en qué momento de su carrera llega esta participación en el festival.

“Lo raro es que yo siempre siento que estoy en mi mejor momento. Puedo estar muy equivocado, pero sí pienso diferente a eso. Mira tengo un amigo mío que siempre me pregunta: ‘¿cuál fue tu punto más alto de de éxito de popularidad?’, yo le digo que aún no llega. Me acuerdo en el 2007, para mí lo más alto todavía estaba en el futuro; igual tengo que sentir mi mejor momento en todo momento. Hay buenas entradas a los shows, estamos en muchos países y ya entrar este año a varios festivales, incluido éste que es para mí el top, eso significa que estamos haciendo las cosas bien”.

¿Estará PNDX?

En diciembre de 2015, PXNDX, anunció que, al terminar su gira del décimo quinto aniversario, se separarían para emprender nuevos retos personales. En redes sociales surgió el rumor de que José Madero invitaría a sus excompañeros, a lo que respondió:

“No va a suceder eso, ni en un festival o un show mío. Imagínate me dan una hora y yo sé que eso esperaría que hiciera la gente (invitar a PXNDX) que preferirían eso a que yo tocara una canción que está metida en mi primer álbum solista, pero de eso no se trata. Estoy aquí ofreciendo mi música, mi carrera solista y hacer eso siento que yo estaría faltando al respeto a mi propia carrera. Por ejemplo, trato no de no colgarme mucho el nombre de la banda, de no depender mucho de lo que fue la banda en su momento, porque si empiezo a colgarme tanto así o a depender, pues siento que le estaría faltando el respeto a lo que fue la banda. Chance estoy rompiendo muchos corazones con esta respuesta, pero pues no va a suceder eso”, señaló.

Nuevas inquietudes

José Madero gusta de experimentar en la música y en otras facetas, “no estoy pensando ni planeando ser actor, pintor o algo así, no va por ahí. Mi energía creativa está enfocada en lo que será mi siguiente álbum que lo sigo escribiendo y ya empecé a grabar algunas cosas. Se me ocurrió una idea para una novela de horror, pero ya no para niños en que tiene que ver con futbol y es una es una novela de horror. Apenas están las primeras ideas o las semillitas están en mi cabeza sobre qué va a suceder, pero me interesa mucho desarrollar esa historia”.

Horarios, fechas y line up del Festival Pa´l Norte