Selena Gomez reacciona a los rumores de romance con Zayn Malik con este TBT en bikini de cuando era rubia

En el medio de los rumores de un romance con Zayn Malik, la actriz y cantante Selena Gomez deslumbró a sus seguidores con un TBT de cuando era rubia. Una época en la que salía con Justin Bieber y ostentaba unas envidiables curvas que mostró en bikini.

La sensual Selena Gomez causó tanto revuelo con esta fotografía, que hasta Hailey Bieber, actual esposa de su ex, le dio “like”. La reacción a este posteo de Instagram ocurre justo tras darse una tregua entre ambas artistas, que estaban sumergidas en una presunta pelea.

Ante esta situación se generó una situación que dividía entre los que apoyaban a Hailey y los que iban con Selena. Entonces, la protagonista de Only Murders in the Building dijo a sus fans que el odio que estaba recibiendo la esposa de Justin debía detenerse de inmediato.

“Hailey Bieber se ha puesto en contacto conmigo para hacerme saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte y una odiosa negatividad. Esto no es lo que yo represento. Nadie tendría que vivir este odio y bullying. Siempre he abogado por la amabilidad y realmente quiero que esto termine”, escribió Selena en sus historias de Instagram.

El gesto fue agradecido por la misma Hailey, quien con un extenso mensaje aplaudió la iniciativa de Selena Gomez para desaparecer cualquier tipo de pelea o mala relación entre ambas.

este hilo es más para la gente q no es fan de ninguna de las dos, ya que hablaron tanto de hailey bieber, y la mayoría coronaron a selena gómez la “buenita” del cuento. ojalá con esto al menos tengan el beneficio de la duda y no se dejen llevar solo por palabras. pic.twitter.com/cxQgXoP7bB — nathaly (@rhodber) March 25, 2023

Después celebró la reacción de su público regalándoles una foto de hace mucho tiempo, en la que luce un hermoso cabello platinado a rubio. Viste un sensual bikini con el que parece darle la bienvenida al verano norteamericano.