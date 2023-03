Shawn Mendes toma sol y energía en las pirámides de Teotihuacán

Con tan solo unas fotografías, Shawn Mendes, enloqueció a sus fans mexicanos al compartir parte de su paseo dominical. El músico canadiense decidió explorar las pirámides de Teotihuacán y otros rincones de la Ciudad de México durante su día libre.

“Me siento diferente en Ciudad de México”, escribió en su cuenta de Instagram que tiene casi 72 millones de seguidores.

A lo que sus seguidores respondieron: “Mi chiquito sintiéndose humilde por primera vez”, “Aún no puedo entender cómo es que las personas de esa tienda vieron a Shawn quemado y sin playera, en fin la hipotenusa”, “Estoy respirando el mismo aire tercermundista que tú”, “Me ofrezco a ponerte aloe en tus quemaduras de 3er grado por no usar bloqueador, “Cierren la frontera para que shawn no se vayaaaa”.

¿Qué hace Shawn Mendes en CDMX?

Estará este lunes en en el centro comercial Artz Pedregal a las 15:30 horas en la tienda de Tommy Hilfiger.

Para la nueva colección primavera-verano de Tommy Hilfiger este 2023, Shawn Mendes fue el artista que trabajó con la marca de ropa para lanzar prendas que mantengan su estilo de vestir a través de materiales sostenibles.

Hace poco se dio a conocer que el cantautor canadiense de 24 años de edad, Shawn Mendes, visita México como parte de una gira para la firma Tommy Hilfiger, donde promocionará las prendas que forman parte de la colección que tiene en colaboración con la misma.

📸| Shawn hoy en Ciudad de México. pic.twitter.com/Q28r3LApAe — Shawn Mendes México (@shawnmendsmex) March 27, 2023

Para celebrar este lanzamiento, se reveló que Shawn Mendes visitará varias ciudades alrededor del mundo, entre las que destacan Londres, Berlín, Milán y Ciudad de México.