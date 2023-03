Belinda es atacada por fan durante concierto en Irapuato y le manda mensaje

Parece ser que las polémicas en torno a Belinda no tienen fin, pero en esta ocasión, no fue por algo que hizo o dijo, sino todo lo contrario, y es que, fue atacada por uno de sus fans durante el concierto que ofreció en Irapuato como parte de la Feria de las Fresas 2023.

Belinda es atacada por fan durante concierto en Irapuato. / Foto: Instagram @belindapop

El Teatro del Pueblo en la Feria de las Fresas 2023, dio inicio el pasado 17 de marzo con un concierto de Mijares, para abrir paso a las presentaciones de Banda El Recodo, Lasso, Guaynaa, Gloria Trevi, Inspector, y recientemente a Belinda.

Belinda es atacada por fan durante concierto en Irapuato

Fue el pasado domingo 26 de marzo, cuando Belinda ofreció un show en la Feria antes mencionada y mientras se encontraba cantando, un fan subió al escenario para darle un abrazo, sin embargo, todo se salió de control cuando no quiso soltarla por lo que seguridad tuvo que intervenir.

Pero Belinda siempre se ha destacado por el amor que le tiene a sus fans por lo que lo abrazó fuertemente para evitar que el cuerpo de seguridad le hiciera daño, tras varios minutos, el fan bajó del escenario con una sonrisa en su rostro y la intérprete le proporcionó una botella de agua, “Mira, es más, quédate ahí, te tomas eso y respiras porque casi te da algo. Me asustaste, está ‘pedito’. No pasa nada”, dijo la cantante.

Belinda habla acerca del incidente que vivió en la Feria de las Fresas

“En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó. Además del susto que me llevé, me duele mucho la espalda”, comentó Belinda mediante sus historias de Instagram.

Belinda habla acerca del incidente que vivió en la Feria de las Fresas. / Foto: Instagram

Belinda le manda mensaje a sus fans

En una nueva publicación, la intérprete de ‘Sapito’ dijo lo siguiente, “Lo que más amo en esta vida es a mis fans, por eso los trato con tanto amor y delicadeza, y me tomo siempre el tiempo de darles su lugar, se que la persona que se subió ayer lo hizo con buena intención y la euforia posiblemente hizo que no midiera su fuerza, yo estoy bien, solo me asuste en el momento lo cual es algo normal, amo mucho a todos y cada uno de los que estuvieron ayer en el concierto y los que me acompañan todos los días en mi carrera, son lo más importante para mi y seguiré siempre amándolos hasta el fin del mundo aunque me abracen y me agarren fuerte y me saquen el aire”.