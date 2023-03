Alfonso Herrera confiesa que ser parte de RBD le dejó problemas psicológicos con los que sigue lidiando

Alfonso Herrera no será parte de la nueva gira de RBD. Foto: Instagram @ponchohd / @rbd

La ausencia de Alfonso Herrera en el reencuentro de RBD que se realizará este año duele en el grupo de seguidores y seguidoras de la agrupación musical mexicana. El mismo ‘Poncho’ se alegra de que sus excompañeros se reúnan después de 15 años para rememorar esa época dorada que los llevó al máximo nivel de su estrellato.

Pero a pesar de esto prefiere no estar por diferentes situaciones. Su agenda como actor, en la que desarrolla varios proyectos personales no le permite darse el tiempo de regresar a los escenarios musicales.

Y unas recientes declaraciones revelan que ‘Poncho’ quedó con algunos problemas psicológicos provocados por el enorme movimiento mundial que generaba ser uno de los integrantes de RBD.

La revista Quien se hace eco de una entrevista que El País le hizo a Alfonso Herrera. En primer lugar, Poncho, festeja la reunión de Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Von Uckerman y Christian Chávez para interpretar una vez más los icónicos temas que resaltaron de RBD.

“Me encanta que les vaya bien porque les tengo aprecio, les tengo cariño y les tengo respeto. Compartimos cosas que nadie más va a poder saber y que nosotros seis estuvimos ahí en momentos duros, en momentos alegres y momentos difíciles como cuando fue lo de Brasil”, dijo Poncho a El País.

Precisamente esa situación es la que sigue afectando al “Hombre más sexy de México en 2005″. En febrero del 2006, RBD fue a presentarse en Sao Paulo, Brasil y en los días previos realizaron una firma de autógrafos en un centro comercial de la ciudad.

La situación se salió de control y acudieron alrededor de 15 mil personas. Dicha cantidad de gente generó una estampida humana en la que murieron una mujer de 25 años y dos menores de edad.

“Hasta la fecha sigo teniendo un poco de miedo cuando voy a un lugar donde hay mucha gente. Íbamos solos y entre nosotros nos apoyamos porque no tuvimos apoyo psicológico para poder lidiar con esta situación. Fue muy duro. Años después regresamos a Brasil, conocimos a los familiares y conocí al papá de una de las niñas que perdió la vida. Ese evento me marcó de una manera muy profunda y por más que intento darle la vuelta, todavía ahí está”, confesó Herrera.

Finalmente recordó que la relación entre la agrupación y la televisora que los manejaba en aquel tiempo no quedó en los mejores términos. “Firmamos un contrato en el que cedimos los derechos del personaje, la imagen del personaje y todo lo que se explotó en temas de merchandising, nosotros no vimos ni un solo peso”, explicó sobre el incómodo episodio.

“La televisora dueña de este proyecto no fue justa y no es un tema de dinero, vuelvo a decirlo, tiene que ver con un tema de trabajo, de que hicimos un Coliseo de Los Ángeles con 63 mil personas, por ejemplo, y a mí me pagaron 18 mil pesos por aquello”, concluyó.