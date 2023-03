¿Cambió de opinión? Poncho Herrera vuelve a RBD, ¿De qué manera? Entérate

El regreso de RBD ha causado gran polémica por la falta de Alfonso ‘Poncho’ Herrera uno de sus integrantes más esperados. Lo importante del caso es que el actor en medio de sus ocupaciones y ciertas ausencias con la legendaria banda que es querida a nivel mundial, sí estará con todos ellos y su público pero a nivel espiritual y deseando toda la buena vibra para ellos. Así lo informó su compañero Christian Chávez.

Un regreso a su manera

En una entrevista, Christian Chávez dijo que el cantante aseguró que Poncho no estaría presente como los fans quisieran pero sí lo hará de manera simbólica y espiritual, pues él siempre ha demostrado su amor y cariño a sus ex compañeros.

“Él siempre nos ha echado la buena vibra y lo más importante es que la gente sepa que no estamos enojados, que no nos peleamos. Que él no está pidiendo la cantidad de dinero que sacaron y claro que lo vamos a extrañar, pero él va a estar ahí, está en el alma de Rebelde, pues es parte de RBD”, explicó Christian Chávez al programa ‘Hoy Día’.

Por su parte, Christopher Uckermann también integrante de RBD estuvo en entrevista con Yordi Rosado para su programa de radio, afirma que fue Alfonso Herrera quién se dedicó a buscar uno por uno para reunirse nuevamente, cenar y platicar: “La verdad es que llevábamos 11 o 12 años sin vernos y se nos hizo importante. No lo hacíamos porque la gente iba a hablar que, si iba a haber un reencuentro, no, no queríamos como este ruido en nuestras carreras personales, pero dijimos, es momento de vernos, de hecho, Poncho fue el que nos habló a todos y dijo ‘vénganse, vamos a cenar, vamos a platicar’”, expresó Uckermann.

Y fue así como Poncho Herrera reunió a Dulce María, Maite Perroni, Anahí, Christopher Uckermann y Christian Chávez el 21 de diciembre de 2019, 11 años después de la disolución de la banda para compartir temas diversos donde en ningún momento se llegó a imaginar un regreso.

Por ahora Herrera está sumamente concentrado en su trabajo en la gran pantalla y cumplir sus metas a nivel profesional donde por ahora no mirará atrás para salir de gira con su vida como un ‘Rebelde’.