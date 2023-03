Gabriel Soto reveló los dos grandes sueños que le gustaría cumplir en el mundo de la actuación

Gabriel Soto sigue escalando en su profesión de actor, tras su reciente protagónico en Mi Camino es Amarte ahora participa como consejero en el reality show Mi famoso y yo de Televisa, el actor fue consultado en una de las pausas de grabación del programa infantil y dijo que se siente muy cómodo al entregarle estrellas a los participantes ya que funge como juez y observador.

“La estamos pasando muy bien, conociendo más a los niños, al talento que tienen, nos ha ido increíble estos dos domingos”, precisó.

Dijo que entre en el mundo de la actuación que es a lo que se dedica todavía le gustaría varios sueños, sin embargo, no descarta tocar puertas en Hollywood, así como explorar en la oportunidad de interpretar personajes que nunca haya realizado.

Dentro de sus planes en el terreno profesional, se encuentra tocar puertas en Hollywood, así como hacer a un

“Por ejemplo, me falta hacer un villano, me fascinaría, además hacer más cine, me encantaría irme a Estados Unidos a hacer cosas por allá”, precisó el histriónico.

Soto comentó que si bien está agradecido y a gusto con su profesión confesó que de niño nunca se vio bajo las luces y cámaras de televisión.

“Yo quería ser deportista, la vida me llevó a este camino de la actuación y gracias a Dios porque me encanta lo que hago, pero yo quería ser deportista, comentó.

“Fui nadador, fui jugador de futbol, cualquier deporte que fuera me encantaba y quería hacerlo a nivel profesional”, agregó Soto a quien próximamente le espera otro proyecto de televisión.

Gabriel Soto lleva más de 27 años de carrera profesional, participando en distintos roles, además de la televisión ha logrado desarrollarse en menos proporción en cine y teatro. Para nadie es un secreto que este mexicano es uno de los preferidos de algunos productores al momento de escoger a un protagonista.

Sin duda que los logros alcanzados por Soto han sido gracias a su esfuerzo y talento, a ello se le suma que es visto como un verdadero galán.