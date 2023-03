“Javi Noble”, el personaje celebra diez años de vida: ¿por qué no pasa de moda?

Todos conocemos al carismático Javi Noble, personaje representado por el actor Luis Gerardo Méndez en Nosotros los Nobles, pues sus negocios irreales y divertidos, dieron de qué hablar, inclusive se generaron muchos memes con frases al estilo del personaje, incluso ya son virales en TikTok.

La película Nosotros los Nobles rompió todos los paradigmas en la industria cinematográfica nacional donde se decía que los mexicanos no querían ver cine mexicano, pero se convirtió en la comedia favorita que fue estrenada hace diez años.

Nosotros los nobles. (Foto: Cortesía.)

“¿Quieren sentirse un poquito más viej@s? Este bebé estrenó hace 10 años. De nada”, compartió Luis Gerardo Méndez, quien dio vida al polémico y visionario Javi Noble.

El Mirrey que sin filtros proponía sus negocios irreales y divertidos, dieron de qué hablar durante el filme, pero que han aparecido en la vida real. El excéntrico millonario no pasa de moda, y aunque muchos se burlaban de sus ideas, pareciera que en la actualidad hay varios “Javis” con ganas de emprender ideas que señalan como revolucionarias poco aterrizadas” como en su momento fue la creación de las “Gasolineras VIP”.

“Este personaje te llevo a club de cuervos? O fue al revés? Saludos!”, “Esa película la ví a los 8 con mis papás”, “Como a los 2 años de eso, la estaba viendo mi papá y yo me senté con él y me dijo que esa película no la podía ver jajajaja y yo de ya la ví, hazte para allá”, “Pa cuando la segunda parte mirrey?”, “Y las gasolineras VIP?”, “¿Cómo sigues de la espalda después de cargar con casi toda la película?”, fueron los mensajes que recibió el actor mexicano tras su mensaje en Twitter.

La verdad es que esa Peli,es una Joya,todos son Excelentes actores. Cada papel lo disfrutamos como nunca y es una Peli que no falta en la Colección.

Ojalá e hicieran la Secuela no? Creo que bien producida, sería genial. Antes de que pase más el tiempo.

Un saludo Luis G. — Adrian Maldonado (@Boa_Zero) March 29, 2023

😮Aun la veo, con los mismos animos. Taxis ejecutivos 😻 lastima que llueve mucho — zullita_chapero (@3ullit) March 29, 2023

Ya hasta perdí la cuenta de las veces que ví la película... Es grandiosa!!! pic.twitter.com/6x6Dv8sMXL — Ewht (@Emiblanco16) March 29, 2023

¿Por qué sigue tan vigente Javi Noble?

Javier Noble se convirtió en la figura para señalar aquellos empresarios, políticos y emprendedores con ideas poco comunes y que retratan un poco el poder de aquel personaje que sin miedos externaba sus planes y negocios ante la mirada atónita de la gente

Una de sus grandes ideas, fue crear las Gasolineras VIP y el objetivo de éstas era pedir gasolina y recibirla en tu domicilio, una idea tan absurda como se tomó en la película, que ya es una realidad.

También destaca al idea de hacer la Cuba (bebida con alcohol) más grande del mundo para vender en el estadio Azteca.