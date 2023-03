Melissa Galindo responde a la reacción de Kalimba tras ser señalado por abuso sexual: “Quiere sembrar miedo”

Melissa Galinda no se ha quedado callada ante la reacción de la representación legal de Kalimba, quienes anunciaron una demanda en su contra por haber difamado al cantante de OV7.

La también intérprete sostiene que fue abusada sexualmente por el artista y dice que estas acciones del señalado son un método para “sembrar miedo” a otras supuestas víctimas del mismo delito.

El abogado de Kalimba había dicho la semana pasada que la demanda contra Melissa era debido a que no existía una denuncia sobre su representado. Galindo aclaró que la denuncia sí fue interpuesta ante las autoridades.

Melissa explica que sus acciones tienen el objetivo de prevenir que otras mujeres sufran lo mismo que ella.

“Lo que yo viví ya no cambia, puedo prevenir lo que le pase a demás mujeres no solamente con este agresor sino con quien tengan alrededor. Mi idea es que ellos empiecen a tener miedo, porque ya saben que no nos quedamos calladas”, declaró la cantante en Telediario, según reseña Milenio.

Galindo está completamente segura de que ella no habría sido la única víctima de Kalimba. Y a raíz de ese pensamiento cree que la reacción del cantante de OV7 es para sembrar miedo en otras mujeres o intentar silenciarlas.

“Creo que ese comunicado fue dirigido además de a mí para ver si me podía silenciar, también a las personas que quieran hablar acerca de lo que han vivido con él. Yo sé que yo no soy la única, la primera ni la última. Yo creo que intenta sembrarles miedo a las demás personas que han sido agredidas por él”, contó.

Con respecto a su denuncia, Melissa Galindo adelantó que el delito por el que acusa a Kalimba es abuso sexual agravado. No quiso ofrecer mayores detalles “para no entorpecer” su proceso.