Joven muestra cómo su mamá rechazó a Jorge Salinas

México es uno de los países que más telenovelas produce en toda Latinoamérica; por eso cada personaje que participa en estos productos audiovisuales, suele popularizarse en muchas partes del país. Jorge Salinas es un reconocido actor mexicano de 54 años que ha realizado diversos proyectos para la pantalla chica. Al tener una gran trayectoria, el nacido en la Ciudad de México suele estar en medio de diversas polémicas o escándalos públicos, sin embargo, una grabación hizo que el también modelo fuera tendencia en TikTok.

Mafer es una usuaria de la aplicación mas descargada de todo el mundo que compartió, en un clip menor a los 30 segundos, el relato de su manda de cuando rechazó al protagonista de “La que no podía amar”. Sí, con un par de fotos la internauta dejó en claro que pudo ser hija de un famoso.

“No le creí a mi madre cuando me dijo que rechazó a Jorge Salinas es el texto que colocó Mafer para después mostrar el material donde se ve a su mamá junto al hombre. Hasta el momento, el curioso suceso suma más de 16 millones de reproducciones . Fue tanta la popularización que un programa de espectáculos difundió todo en televisión nacional.

“Porque tomas las mamás rechazaron a alguien famoso, rico, guapo, etc el mejor partido por el feo que es nuestro padre”, “Quizá era su asistente o algo así”, “Jorge Salinas aun es mi amor platónico jajaja quiero el story”, o “yo no busco el chisme, el chisme me busca a mí”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.