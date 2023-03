Hombre celebra el emprendimiento de su pareja durante labor de parto 🤡

Existen muchas aplicaciones en todo el internet, sin embargo, Linkedin es e portal más frecuentado para realizar publicaciones relacionadas al mundo laboral. Por eso, Alejandro no dudó en compartir una foto que impactó a miles de internautas , en la misma se ve a su pareja, quien estaba en labor de parto, utilizar una computadora para seguir trabajando.

“Ayer nació Alejandra. Va a ser la mimada de 4 hermanos. Aunque para mi la noticia fue estar con mi mujer Carlota en la sala de partos, con portátil en mano entre contracciones, apagando fuegos de su querido Pops & Co. Emprender tiene esto y su compromiso es de otra galaxia”, es el texto que insertó el hombre en la foto que logró popularizarse gran manera en el portal antes mencionado.

Alejandro R. celebra el nacimiento de su hija Alejandra (Captura de )

Los internautas decidieron comentar el hecho y colocar su postura ante el uso de la computadora en un hospital: “Sin querer entrar a valorar la publicación creo que cada un@ emprende como le da la gana, cada un@ está en el hospital como le da la gana, cada un@ hace un reconocimiento como le da la gana, y cada un@ puede opinar lo que le da la gana”, “Felicitaciones. Ahora, si un/a emprendedor/a no es capaz de disfrutar el momento mágico del nacimiento de su hijo/a es porque no ha logrado crear los procesos, contratado a las personas correctas, o entender bien el negocio. Los emprendimientos no pueden ser el Monstruo de Frankenstein que nos drenan hasta la última gota sin saber si logramos o no alcanzar el éxito”, o “estos momentos son irrepetibles y deberían de estar reservados a la más absoluta intimidad. No creo que sea un tema de compromiso, ni de mujeres que solucionan durante el parto... no sé, me parece un aspecto que transgrede muchos valores de humanidad que deberían regir nuestras relaciones laborales”.

