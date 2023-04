Con este look inesperado aparece Paola Rojas en redes sociales

La periodista Paola Rojas siempre ha sido considerada una profesional con mucho carisma y con una capacidad de cautivar corazones a través de la pantalla. Ahora en sus redes sociales, la presentadora de noticias apareció con un look muy al estilo de una cantante de reguetón.

Entre miles de comentarios que se dejaron visualizar en redes sociales, Paola Rojas recibió mensajes muy favorables donde resaltan que todo lo que se pone, le queda bien. A la periodista le gusta mostrar sus diferentes atuendos al momento de vestir y mantiene una muy buena conexión con su público.

En su Instagram la periodista escribió: “Parece que me dedico a esto del reggaeton. No lo descarten”, agregó.

De inmediato comenzó a recibir mensajes que decían: “Muy hip hop”, “Excelente Look Miss”, “Eres una diosa con mucho glamour”, “Pues mira Paola te saldría maravilloso y es mucho más divertido que las noticias, así que no lo descartes”, son algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.

Los televidentes la extrañan y le dejan mensajes pidiendo que vuelva a las noticias. “Las mañanas ya no son iguales desde que saliste de Televisa Al aire”, “Que te regresen tu programa, no es de mi gusto tener locutores extranjeros y no soy Xenófobo, sólo que tú y tu equipo ya tenían un estilo muy mexicano”, son algunos de los comentarios de los internautas.

Siendo versátil y atrevida a enfrentar cualquier reto, la misma Paola Rojas compartió su nueva experiencia como doble de acción y estuvo en prácticas con expertos en escenas de violencia y pelea y allí también demostró de qué está hecha.

La periodista Paola Rojas llevaba varios años al frente del noticiero “Al Aire”; sin embargo, en enero anunció su salida del mismo sin entrar en muchos detalles al respecto, ya que N + Media explicó que Paola contará con un espacio diferente que contribuirá a su apuesta digital.