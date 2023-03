¿Cómo es la relación de Paola Rojas y Zague actualmente? esto dijo la presentadora

En el 2018, la filtración de un video íntimo del exfutbolista y ahora presentador, Luis Roberto Alves “Zague”, fue el causante de su divorcio con la periodista mexicana Paola Rojas, con quien tuvo dos hijos.

Ahora tiempo después, toda esa dura situación parece haber quedado en el pasado, al menos así lo expresó la propia presentadora en encuentro con la prensa, donde indicó cómo es la relación que mantiene con el papá de sus mellizos.

“Tengo por fortuna una buena comunicación y una buena relación con el papá de mis hijos (Luis Roberto Alves ‘Zague’), nos tenemos cariño, nos tenemos respeto y compartimos una responsabilidad muy hermosa, la más al menos para mí, que es la crianza de los hijos”, dijo.

Añadió: “”Y a partir de esa comunicación estamos construyendo esto, un entorno adecuado para ellos donde de repente habrá que jalarlos, pero un trabajo que hacemos juntos (...) Es un papá muy cercano y muy presente”.

Crianza de sus hijos

Sobre su faceta como madre de dos jóvenes de 11 años, la periodista señaló que mantiene una comunicación muy clara con sus hijos para que sepan el mundo en donde viven.

“Ahora estoy sanando otras cosas y mi vida no es miel sobre hojuelas, cosas a procesar porque hago un trabajo interior y quizá me ves tranquila. Sé que inspiro a mujeres, mi responsabilidad es estar equilibrada para enviar un mensaje equilibrado, pero no quiere decir que no me tambalee, pero por fortuna me levanto y me ayuda mi red de apoyo. No soy la reina Zen, eso nos toca, ser felices y eso se construye con voluntad”, describió.

Mediática separación

A pocos días de comenzar el mundial de Rusia 2018, un video íntimo del exfutbolista se filtró en redes sociales. “En la vida nadie es perfecto, yo soy católico, y el único perfecto es Dios. Todos nos podemos equivocar. Vino infelizmente ese hackeo, esa conspiración, un complot que trataron de hacer para sacar provecho de algo. Eso fue un complot porque lo sacaron a un día del Mundial, fue muy notorio, un día antes de que México jugara contra Alemania, fue una conspiración de alguien. No sé si me quiso perjudicar, si quiso sacar provecho, no sé y no me interesa”, dijo Zague en una entrevista que tuvo en el 2020.

Mientras tanto, Rojas no escondió todo lo que sufrió durante esos meses y cómo se ha convertido en una nueva persona a partir de esa experiencia.

“Eso te da dirección... a quien esté pasando por un mal momento, lo primero que le diría es eso, hay que proteger a los menores. Por arriba de tu tristeza o de tu enojo está proteger a los menores. Así lo hice y estoy muy satisfecha y muy contenta de haberlo hecho así”, comentó la también conductora de televisión respecto a Leonardo y Paulo Alves dos Santos Rojas, los hijos que procreó junto al hoy comentarista.