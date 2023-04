Madre de Gerard Piqué le habría hecho brujería para separarlo de Shakira dice Mhoni Vidente

Hace siete meses que se dio a conocer la separación ante el mundo entre Shakira y Piqué y desde entonces, la vida entre ambos se volvió cada vez más polémica. En este episodio sentimental de la pareja se cuenta que la madre del futbolista, habría hecho brujería para separarlo de la cantante, así lo confirmó Mhoni Vidente.

Recientemente, Gerard Piqué quedó como protagonista de distintas noticias en los medios, debido a las declaraciones que dio la famosa vidente Mhoni Vidente, quien sacó sus cartas e hizo una breve lectura de lo que ocurría en la realidad del exfutbolista. La cubana puntualizó en que la parte laboral del deportista se verá rodeada de éxito, pero su vida tendrá un giro inesperado con otra mujer distinta a Clara Chía.

La ex suegra de Shakira, Montserrat Bernabeu Guitart habría realizado un trabajo de brujería para la barranquillera pero se revirtió a su propio hijo.

“Si trae problemas en cuestión de brujería”, señaló en el video, donde agregó: “La mamá de Piqué tuvo mucho que ver porque fue la que hizo un trabajo muy oscuro, un trabajo muy negro, para separar a Shakira de Piqué y lamentablemente le está haciendo ese trabajo, le está cayendo a su hijo y lo va a estar dejando solo”, destacó Mhoni.

La pitonosa expresó: “A Piqué le ha ido muy bien económicamente ahora con el torneo que está promocionando en España. Metió más de 99.000 personas en el estadio. Está teniendo mucho éxito, económicamente está mejor, pero le sale la carta de los amantes y próximamente lo vamos a ver con otra mujer y no es Clara Chía, ahí te das cuenta que el problema no era Clara Chía, el lío era Piqué contra Shakira, ya no quería estar ahí”, dijo.

Finalmente la tarotista señaló que Piqué con el pasar de los años no tendrá buena relación con sus hijos y ya se está notando en lugares públicos donde el deportista no ha escatimado que están en la calle para reprenderlo.