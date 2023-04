Mar Rendón da mensaje de inclusión en redes sociales

A través de redes sociales, Mar Rendón decidió enviar un mensaje para cada uno de sus seguidores, en donde, además de explicar lo mucho que le hacían Bullying cuando estaba pequeña, también muestra lo importante que es quererse a sí mismo.

“Hola a todos, soy Mar Rendón. Me he tomado el tiempo de realizar este manifiesto porque quisiera compartirles un mensaje muy importante…”, inicia diciendo la artista en sus cuentas oficiales, revelando un poco lo que fue vivir acoso por parte de sus compañeros de colegio, razón por la que decidió crear una campaña anti-bullying en el mismo.

“Una vez leí que debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo y es lo que he venido haciendo desde muy pequeña. De los 8 a los 11 años sufrí de un bullying muy fuerte por parte de compañeros, y en ese entonces, intenté crear una campaña anti-bullying en el colegio. Me doy cuenta ahora que era mi manera de pedir ayuda, e invitar a aquellos que me molestaban a llegar a la paz, pues los adultos alrededor no tomaban estos temas en serio”, dice.

“A esa Mar de hace años quiero decirle que estoy muy orgullosa de la mujer en la que se ha convertido. De haber aprendido a tan corta edad que el odio no se combate con odio. De haber sido lo suficientemente fuerte para que, a pesar de que esos traumas e inseguridades hasta el día de hoy vuelvan a presentarse de vez en cuando, se vuelva a levantar cada vez que cae. Estoy orgullosa de ella por no haberse dejado corromper por todo lo malo que vivió y por seguir teniendo fe en cada ser humano con el que se cruza, pensando en que siempre pueden cambiar y ser mejores”, expresó, ganándose así la admiración de muchos de sus seguidores.

El mensaje de inclusión de Mar Rendón

Luego de haber hablado un poco sobre lo que tuvo que vivir durante su infancia y la manera en que logró confrontarlo, la tercera finalista de ‘La Academia’ comentó un poco sobre la inclusión del género femenino en la sociedad y en el mundo artístico, admitiendo que no está de acuerdo con que realicen comparaciones que “denigren o hagan menos” a otras personas a cambio de su propio beneficio.

“Siento que es algo similar a lo que se vive actualmente. Hoy en día a los artistas, sobre todo a las mujeres, nos enfrentan y nos confrontan todo el tiempo, cuando lo único que queremos es cumplir nuestros sueños. Esto no está bien”, escribe.

“Yo, Mar Rendón, no estoy de acuerdo con ningún tipo de comparación que busque denigrar o hacer de menos a otros. No estoy de acuerdo con las personas, canales, cuentas o votaciones que busquen su propio beneficio a raíz de promover el odio”, afirmó la ecuatoriana, indicando al final que su mensaje siempre será de “inclusión, paz y empatía”, por lo que su nueva canción hablará sobre eso.

“El mensaje que quiero dar sigue siendo el mismo, un mensaje de inclusión, paz y empatía, que es algo que el mundo actual carece. Por eso también, les comparto que mi siguiente canción habla precisamente de esto y no pretende ser una provocación para nadie, sino más bien, la forma de mostrarles (como lo he hecho desde un principio) mi propio proceso de catarsis, sanación y resiliencia a través de mi música. No soy perfecta y nadie lo es, sigo trabajando cada día para ser una mejor persona y poner mi granito de arena para generar un cambio positivo. Hoy soy yo la que decide excluirse de esta narrativa de odio y dar el primer paso hacia algo mejor”, concluye.