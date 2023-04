Todo lo que pasó en el concierto de The 1975 en el Palacio de los Deportes

Como parte de la gira ‘At Their Very Best, el pasado jueves 30 de marzo, la banda británica The 1975 conformada por Matty Healy, Adam Hann, Ross MacDonald y George Daniel ofreció un show completamente sold out en el Palacio de los Deportes de la CDMX donde deleitó a todos los asistentes con sus mayores éxitos, entre ellos ‘Paris’, que fue la canción sorpresa de la noche.

Setlist de The 1975 en el Palacio de los Deportes

Looking For Somebody (To Love)

Ballad of me and my brain

Part Of The Band

Oh Caroline

If You’re Too Shy (Let Me Know)

Im In Love With You

Fallingforyou

Happiness

About you

Robbers

Paris

Somebody Else

It’s Not Living (if it’s Not With You)

Inside your mind

Love It If We Made It

I Always Wanna Die (Sometimes)

The Sound

Sex

Give Yourself a Try

The 1975 en México, conoce el setlist completo. / Foto: Ocesa

La presentación en el Palacio de los Deportes, marcó su segundo show en tierras mexicanas, tras haberse presentado en la Arena VFG de Guadalajara. Sin embargo, el tercer y último concierto de The 1975 en México fue en el festival de música Pa’l Norte llevado a cabo en Parque Fundidora.

