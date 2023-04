Tras varios días de especulaciones, el pasado primero de abril, los creadores de contenido e influencers Claudia Mamani, mejor conocida como Claudipia y Jason Coreano, pusieron fin a su relación después de cinco años.

Claudipia y Jason Coreano se separan

Fue mediante una publicación en Instagram donde Claudipia señaló que Jason puso fin a su relación y tomó la decisión de regresar a Corea, “Todavía existe mucho amor y respeto de por medio por lo que pedimos lo mismo de parte de ustedes”, escribió en sus historias de Instagram.

Claudipia y Jason se separan tras cinco años de relación. / Foto: Instagram

Tras esto, Jason Coreano compartió un comunicado donde reveló que después de cinco años puso fin a su viaje (relación) para regresar a Corea y salvar su propia vida debido a una enfermedad mental que padece, “Aunque rompimos más de 10 veces por diferencias culturales, personales y de percepción, no nos rendimos con esta historia. No deseo nada más que lo mejor para Claudia y ella siempre será mi persona más preciada aunque no estemos juntos”, escribió en un post.

“Puede que este no sea un final triste, porque habrá crecimiento para los dos. Tal vez podamos sonreír cuando estemos llorando, porque nos amamos con todo nuestro corazón sin remordimientos. Quizá no hace falta desilusionarse o perder la esperanza de un amor, porque fue uno real y puramente trabajado del que son testigos muchas grandes personas. Adiós. Cuidarse. Siempre te amaré”, finalizó.

@claudipia.of Quieres saber como se vive una alfombra roja? Aquí te cuento! FUIMOS A LA PREMIER DE #BodasDePlomo NO SE LA PUEDEN PERDER!!! A partir de hoy ya está disponible solo por @primevideolat !! @shotgunweddingmovie ♬ original sound - Claudipia

Sin embargo, rápidamente se viralizó la publicación en redes sociales acerca del fin de JADIPIA como se le nombró a este ship y comenzaron los ataques hacía Jason por lo que Claudipia tuvo que intervenir, “Nosotros como adultos tomamos la decisión en conjunto. Yo estaba pensando por muchos problemas y la relación se hizo imposible para ambos, yo ya no podía tirar a Jason conmigo”, escribió.

Pero para poner fin al tema de una vez por todas, la influencer de 27 años de edad compartió una última foto de los dos donde revela que Jason es un gran hombre y el amor de su vida, “Todavía guardamos nuestro amor y recuerdos en nuestro corazón”, puntualizó Claudipia.