Jordi Martín, el paparazzi de Shakira le dedica emotivas palabras al verla partir de Barcelona

Finalmente, la mudanza de Shakira de Barcelona, este 1 de abril dejó de ser una especulación. La cantante y sus hijos pusieron tierra de por medio y dejaron atrás su vida para emprender nuevos horizontes.

Con esta partida la cantante colombiana le puso punto y final no sólo a los 12 años de relación que vivió con su ex pareja Gerard Piqué, también a todos esos sueños que se deshicieron tras su devastadora separación. Como bien lo compartió en una imagen a través de sus historias de Instagram, “las cosas no son siempre como la soñamos”.

La partida de la cantante de 46 años no sólo causó emociones encontradas en su público que cariñosamente la esperó en el aeropuerto de Barcelona para despedirla, también para el periodista Jordi Martín que se convirtió en su sombra desde que la artista se estableció en España a propósito de su unión con el ex futbolista.

El paparazzi que prácticamente vivía en las afueras de la lujosa casa donde hicieron viva Shakira y Piqué fue el primero en revelar los secretos e infidelidades de Gerard con su actual novia Clara Chía Martín, también informó sobre los movimientos que haría la colombiana desde que se supo sobre la ruptura. Incluso Martín le comentó algunos secretos del catalán al hermano de Shakira, pieza clave en la vida de la famosa de 46 años.

Jordi Martin ‘destapó la olla’: reveló la fecha en la que Shakira y Piqué se separaron Fotos: @shakira @jordimartinpaparazzi / Agencias

A través de su cuenta de Instagram, Martín compartió una serie de imágenes captadas al largo de los años en los que estuvo detrás de Shakira mientras residía en Barcelona, el compartió le dedicó sentidas palabras que generaron la reacción de miles de internautas casi de inmediato.

“Querida @shakira aquí un repaso a algunas de las miles de fotografías que te hice estos últimos 13 años. Empecé fotografiándote en Ibiza cuando grababas la portada de SALE EL SOL. A partir de ese verano ya fue un no parar. Los inicios con Gerard. La mudanza. La casa de Muntaner. El primer viaje a Berlín.. Me ha tocado estar en él nacimientos de tus dos hijos. Muchas guardias, cumpleaños, viajes por todo el mundo detrás vuestro intentando pasar desapercibido. Han sido miles de horas de espera intentando conseguir una portada a veces con más suerte que otras. Sabes que siempre he empatizado contigo porque había muchas maneras de hacerlo, pero eligió la más injusta. Por eso decidí defenderte en cada programa que he entrado en el mundo entero. Espero y deseo de corazón que esta nueva etapa encuentres la felicidad porque te la mereces. Gracias a tu madre por ser tan cariñosa y amable, a tu padre por dedicarnos siempre una sonrisa, a Sofía y a tú fiel hermano Toni. Recuerda una cosa, llegaste sola a Barcelona y te vas con dos tesoros. Te mando un abrazo enorme. Nos vemos pronto 🇺🇸♥️💪 #shakira”