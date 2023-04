¡Shakira sale en defensa de sus fans latinos! Así replicó las recientes declaraciones de Piqué

Cuando ya se pensaba que la situación entre Shakira y Gerard Piqué se calmarían un poco, sobre todo teniendo en cuenta de que la colombiana ya empezó su mudanza a Miami, el exjugador realizó una entrevista donde arremetió contra sus detractores.

Desde que explotó todo el escándalo de infidelidad, el deportista empezó a recibir mucho odio del público, de hecho, muchos aseguraron que su retiro se vio alentado por todo ello, ya que cada vez que salía a jugar era fuertemente abucheado.

#Pique habla de #Shakira y sus fans💥



"Mi ex, Shakira, no tienes idea las críticas que he estado recibiendo de sus fans. Es abismal. Pero no me importa en lo absoluto. No los conozco en vida real. No tienen vida propia y lo único que saben hacer es criticar, son como robots. pic.twitter.com/adbkg9pA0n — LRGang Productions (@RichMen55) April 1, 2023

A pesar de que Gerard Piqué se mostraba indiferente al respecto, al parecer toda la critica sí le ha estado afectado, al menos un poco y así lo dio a entender en su canal de YouTube donde dijo que esas personas que se han dedicado a juzgarlo y criticarlo “son gente que, vete a saber tú, no tiene vida”.

“Yo te puedo poner el ejemplo, el tema que he pasado el año pasado, con mi expareja que es latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles, de verdad, no me importa nada, es cero, porque es gente que no los conozco en nada, son gente que, vete a saber tú, no tiene vida, están ahí, ¿qué importancia les tienes que dar? Cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots, lo trato como si fuera… mentalmente esto es muy sano, si le das importancia a cada comentario, estás muerto”, explicó Gerard Piqué.

Shakira no tardó en dar una réplica y escribió lo siguiente: “Orgullosa de ser latinoamericana”, junto a varios emoticones que representan las banderas de los países en Latinoamérica, como Brasil, México, Venezuela, Chile, Colombia, etc.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023

El tuit ya acumula más de 600 mil me gusta, con apenas 17 horas de haberse publicado, y fue retuiteado más de 70 mil veces.