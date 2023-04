Tunden a Roger González en redes sociales

Una vez más, el nombre de Roger González se encuentra en la boca de todos, luego de que se hiciera viral un video en donde el animador de televisión aparece hablando de su carrera artística, haciendo referencia que él se encargó de “evolucionar la televisión mexicana”.

De esta manera, el ex conductor del programa ‘Venga la Alegría’ comentó durante una pequeña entrevista que al momento en que él regresó de Argentina se dio cuenta que la programación de México estaba más o menos “20 años atrás” según la experiencia vivida, en su paso por el primer país mencionado, por lo cual decidió buscar un nuevo concepto que creara un gran impacto en la comunidad de esa época.

“Llego a México y me doy cuenta de que están 20 años atrás, en todo, en dirección de cámaras, en iluminación. Quería hacer las cosas como a mí me habían enseñado en Argentina y me frustraba de ‘¿Por qué está la luz así?, ¿por qué se ve así?, ¿por qué la cámara está tan quieta?, la dirección de cámara”, explicó el conductor mexicano.

Asimismo, González aseguró que, tras reunirse con sus compañeros para crear su propia productora, iniciaron un programa que tenía por título ‘Roger González Show’, llevándolo a Tv Azteca para evolucionar sus contenidos.

“Una evolución entró a TV Azteca con nuevos formatos, con realities, compraron de los turcos y ahí empezaron a ser primeros lugares y cambió mucho la televisión”, aseguró.

Este comentario hizo que mucho de los internautas criticaran y se burlaran de la forma en contó su historia, recordándole que ese mismo programa, fue un total fracaso.

“Al borde del llanto por tanto que hiciste por este país”.

“Ah ok, le debemos la tecnología a Roger, claro, sino estaríamos aún en la edad de piedra”.

“No pues, el salvador de la Tv”

“Sí claro, yo recuerdo como vino a evolucionar la Tv en México, por cierto ¿Quién es ese tipo?”.

Escribieron algunos de los usuarios en redes sociales