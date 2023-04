Hugh Jackman espera análisis médico para saber si es posible que haya regresado su cáncer de piel

Las alarmas están encendidas para los fans de Hugh Jackman. El mismo actor australiano alertó a sus seguidores en Instagram, debido a que se encuentra en la espera de un análisis médico para saber si su cáncer de piel regresó.

Al actor de Wolverine, que regresa a su rol en la tercera entrega de Deadpool (Ryan Reynolds) y que además será el estreno de los dos personajes en el Universo Cinematográfico de Marvel, le extirparon seis cánceres de piel de la cara en un período de dos años, desde el 2017, reseña Daily Mail.

El proceso parecía superado, pero en el 2021 obtuvo un nuevo análisis, que no fue concluyente, sobre la posibilidad de que tuviese carcinomas basales en la piel. Ahora, en su chequeo rutinario de salud, el médico notó algunas irregularidades y decidió realizarle nuevos estudios.

El mismo Hugh Jackman prendió la cámara de su celular e informó sobre la situación en su Instagram personal. “‘Hola, chicos. Quería que lo escucharan de mi en caso de que alguien me vea en la calle o lo que sea Me acaban de hacer dos biopsias. Acabo de visitar a mi médico, el Dr. Iron, que es increíble y me enteraré (de los resultados) en dos o tres días y en cuanto lo sepa se los haré saber.

“Solo para recordarles, Basal Cell en el mundo de los cánceres de piel es el menos peligroso de todos”, añadió.

En el mismo posteo, el intérprete de Wolverine impulsa a sus seguidores a que siempre se cuiden del sol. “Por favor usen protector solar. Simplemente vale la pena. No importa cuánto quieras broncearte, confía en mí, confía en mí, confía en mí”, mencionó.