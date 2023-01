Hugh Jackman reveló cuánto tiempo le tomará ponerse en forma para interpretar a Wolverine en Deadpool 3

Durante el estreno de ‘Logan’ en el 2017, el actor Hugh Jackman se despidió de fuertes rutinas de ejercicios que le permitían lucir un cuerpo tonificado, acorde al superhéroe de los X-Men.

Sin embargo, 6 años después, esas largas horas en el gimnasio volverán, así lo dio a conocer el propio actor en su reciente aparición en el programa ‘Who’s Talking to Chris Wallace?’.

Jackman reveló que todavía no está cómo le gustaría para hacer su debut en el MCU con la película Deadpool 3. Por lo que se dedicará alrededor de 6 meses para tener el cuerpo acorde a Wolverine.

“Entonces, tenemos seis meses desde que termino [The Music Man” de Broadway] hasta que comencé a filmar. Y no estoy haciendo ningún otro trabajo. Voy a estar con mi familia y entrenar. Ese va a ser mi trabajo durante seis meses”.

Durante el programa se le cuestionó por el uso de esteroides para facilitar su trabajo físico, a lo que respondió:

“No, me encanta mi trabajo. Y me encanta Wolverine”, dijo Jackman. “Tengo que tener cuidado con lo que digo aquí, pero me habían dicho anecdóticamente cuáles son los efectos secundarios de eso. Y yo estaba como, ‘No me gusta tanto’. Así que no, simplemente lo hice a la manera de la vieja escuela. Y les digo, he comido más pollos, lo siento mucho por todos los veganos y vegetarianos y por los pollos del mundo. Literalmente el karma no es bueno para mí. Si la deidad tiene algo relacionado con los pollos, estoy en problemas”.

Volver a interpretar al superhéroe de las garras

En el mismo programa, el actor reveló que fue lo que lo convenció para volver a interpretar al popular personaje en la cinta de Deadpool.

El actor, que comparte gran amistad con Ryan Reynolds, recibió la oferta por parte del mismo protagonista de Deadpool 3, y tras ver el resultado de las dos cintas anteriores, no dudó en aceptar su regreso como Wolverine.

Comprendiendo sus declaraciones, se espera que las grabaciones de Deadpool 3 sean para la primavera del 2023.