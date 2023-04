Ricardo Montaner confiesa como fue su reacción al escuchar a Índigo decir “Abu”

Ricardo Montaner se ha en cargado de demostrar lo importante que es su familia para él, poniéndolos siempre en primer lugar, sobre todo si se trata de sus nietos. Y es que el cantante siempre ha mencionado que más allá de la fama, lo importante es continuar unidos en su hogar, con valores que desde pequeños intentaron inculcar a sus hijos y estos tratan de continuar implementado en su núcleo familiar.

Es así como el venezolano cada vez que tiene la oportunidad habla sobre sus nietos e indica el avance que han tenido en su crecimiento, por eso, en medio de su más reciente gira musical por Miami, Florida, Montaner realizó algunas confesiones con respecto a la hija de Evaluna y Camilo, y es que esta ya ha aprendido más palabras.

Esta fue la reacción de Ricardo Montaner al escuchar a Índigo decir “Abu”

Fue durante una conversación con Astrid Rivera de ‘Despierta América’, que Ricardo Montaner habló sobre un poco sobre su vida personal, indicando el momento que quisiera regresar y volver a vivir. “Yo quisiera volver a pasar por cada uno de los nacimientos de mis hijos y poderme ver desde afuera y poder verme esa cara y esa emoción que tuve con cada uno de ellos cada vez que iban naciendo”, dijo.

Asimismo, a pesar de que recientemente el programa anteriormente mencionado reveló algunas imágenes del rostro de su nieta Índigo, lo cual causó molestia al artista e hizo referencia a la importancia que tiene, cuidar la intimidad de los pequeños de la casa, Montaner trató de omitir el tema durante la entrevista, pero si habló de un acontecimiento importante por parte de la hija de Evaluna y Camilo, y es que la niña lo llamó por primera vez, abuelo.

“En estos días Índigo me dijo ‘Abu’ y me lo dijo por teléfono, eso hizo que mi corazón se pusiera todo arrugadito. ¡Me salieron unos lagrimones!... Y eso quiero, yo quiero ejercer ese papel que Dios me ha regalado de ser abuelito”, confesó pro primera vez el cantante.