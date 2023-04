Anuel AA finalmente reconoce la paternidad de la hija que tuvo con Melissa Vallecilla

Melissa Vallecilla reveló en una entrevista que le concedieron en el programa “El Gordo y la Flaca”, el día 22 de marzo de 2022, que estaba esperando una bebé de Anuel AA.

De acuerdo con lo que contó en esa entrevista, la mujer llegó a conocer al famoso durante una fiesta que ofreció el rapero Drake en el 2021 y tuvieron una relación esporádica.

Producto de esa relación, nació Gianella S. Gazmey, quien sería la segunda hija de Anuel AA, ya que su primogénito es un niño llamado Pablo Anuel, y que durante su primer año de vida se rehusó a reconocerla.

Por medio de las stories de Instagram, Anuel AA compartió una larga declaración donde finalmente reconoció que la hija que tuvo con Melissa Vallecilla sí era suya.

Según lo que escribió el cantante, gracias a Cattleya, hija que concibió con Yailin ‘La Más Viral’, fue que pudo abrir los ojos y dejar de lado el rencor que tenía a la madre de su segunda hija para finalmente reconocerla.

“No puedo, ni dejaré ninguna hija mía abandonada, nunca. No importan las circunstancias de cómo pasó todo, mi corazón no me da la opción de abandonar. Ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija (...) Si salió que es mía, pues es mía”, se puede leer en parte de su comunicado.

Asimismo, aclara que: “No opiné nada, hasta que dije que era una mentirosa, porque solo fue una noche de sexo (...) Esto fue cuando aún no conocía a mi ex y no estaba con Karol”.

Por su parte, Melissa Vallecilla no ha declarado nada al respecto, tampoco se conoce si Anuel AA ya se comunicó con ella para ver a Gianella S. Gazmey.