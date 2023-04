Esto es lo que Ben Affleck piensa de la música de Jennifer Lopez, su esposa

Actriz, cantante y mujer espectacular. Son apenas tres de los múltiples adjetivos con los que se puede calificar a Jennifer Lopez. Su esposo, Ben Affleck siempre ha resaltado el talento de la diva del Bronx, pero pocas veces se le ha escuchado la opinión con respecto a la música de la artista con orígenes latinos.

Entonces, mientras promociona su más reciente producción cinematográfica: ‘Air’, que cuenta la historia de cómo hizo Nike para convertirse en un gigante de las marcas deportivas, tras firmar un contrato multimillonario con Michael Jordan, los entrevistadores aprovechan a Ben Affleck para que hable de su vida amorosa.

Después de haber sido pareja en el 2004, Ben Affleck y Jennifer Lopez tomaron caminos diferentes. El 2022 los volvió a cruzar y en esta oportunidad no desaprovecharon la oportunidad para contraer nupcias.

Desde entonces, muchos focos le ponen atención a cada mirada, movimiento o acción que la pareja realiza desde hace casi un año. Una de ellas es la carrera musical de JLo, quien tiene un par de temas dedicados a Ben.

Uno, según reseña Telemundo, se llama ‘Dear Ben’, lanzado en el 2004. Y el otro es una secuela de la misma pieza que se titulará ‘Dear Ben Part 2′, integrado a la próxima producción discográfica de Jennifer Lopez.

Sobre el tema, el actor de 50 años se llenó de elogios para su esposa y no dudó en opinar que para él no hay nadie mejor que JLo.

“Las canciones que se han escrito sobre mí, las ha escrito la mejor artista en la historia del mundo, Jennifer Lopez. No sé si son exactamente sobre mí, tal vez inspiradas en mí porque hay algunas cosas negativas allí. Ella es asombrosa”, cuenta Ben Affleck en una entrevista con SmartLess.

“Eres perfecto, simplemente no puedo controlarme. No puedo estar con nadie más. Parece que soy adicta a la forma en que me tocas. No creo que los demás entiendan”, dice la primera parte de la canción de Jennifer Lopez, sobre Ben Affleck.

Ante estos recuerdos, Ben expresa que a veces se siente un poco avergonzado por la magnitud de lo que significa su esposa para el mundo del espectáculo. “Se necesita un gran hombre para no sentirse inadecuado frente a los muchos, muchos logros de mi esposa. No me siento mal conmigo mismo”, dice Affleck.

“No tengo baja autoestima, bueno, estoy pescando un poco. No, la verdad es increíble, a veces me olvido por completo que aquí está esta increíble actriz y esta increíble intérprete y luego estamos sentados en el auto y yo estoy tarareando con la música de la radio y luego una cantante profesional se adelanta, canta y uno se siente como, ‘Bueno, eso es vergonzoso, tal vez debería simplemente callarme”, concluyó.